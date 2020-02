/FOTOGALERIE/ Česká futsalová reprezentace do 21 let oplatili Francii debakl 3:6 z utkání v Kadani, když následující den v odvetě v Lovosicích zvítězila po gólech Mráze a Sznapky 2:1.

Čeští futsalisté do 21 let se utkali v přípravě s Francií. | Foto: Foto: Karel Dvořáček

„Vyříkali jsme si u videa spoustu věcí, které nás stály první zápas. Do odvety jsme šli daleko více zodpovědněji v obranné fázi a kluci plnili do puntíku nastavenou taktiku. Francouzi byli více na balonu, my trpělivě bránili a čekali na svoje šance do otevřené obrany. Ty přišly a my dvakrát udeřili. Když se k tomu přidal výborný výkon brankáře Lecjakse, mohli jsme slavit cenné vítězství proti kvalitnímu soupeři,“ řekl na webu fotbal.cz český trenér Marek Kopecký.