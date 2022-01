FOTO: Neskutečný Casale, Macháček je na Dakaru po velké dřině průběžně už sedmý!

Duny, kamení a spousta prachu

Průběh etapy potvrdil prognostické schopnosti Josefa Macháčka, podle kterého budou duny s postupem času osychat, a jejich projetí se stane proto komplikovanější. "Konec byl rychlý, kamenitý. Tentokrát jsme kupodivu nedělali žádnou pneumatiku, jenom odešel řemen,“ popisoval obhájce titulu etapu, ve které skončil sedmý. „Trochu mi vadí díra v podlaze, přes kterou na mě jde písek. Ale dá se to zvládnout, horší byla mračna prachu, která jsme museli řešit pokaždé, když nás někdo předjel. Jet za kamiónem byla lahůdka…“

V závěru hodnocení přišel ostřílený dakarský harcovník, evidentně se nacházející v dobrém rozmaru, se zajímavou teorií. „Can-Am jede skvěle, Pavel funguje výtečně, jediným slabším kusem jsem já. Zítra pojedeme rychle a pomalu budeme zrychlovat,“ dodal se smíchem.

Mimochodem, na třetí místo průběžného pořadí se probojovala španělsko-francouzská posádka Alvarez – Panseri (Can-Am XRS), přičemž navigátor Xavier Panseri navigoval při vítězné Hail International Rally Aliyyah Koloc a zůstává v hledáčku Buggyry pro rok 2023, ve kterém se mají Aliyyah a Yasmeen představit na Dakaru.

Ignacio velí do útoku…

Vzhledem k výsledkům předchozí etapy, ve které se Ignacio Casale propracoval z 252. místa na konečnou osmou příčku, panoval před startem v depu Buggyry lehký optimismus. Jak se ukázalo, jednalo se optimismus oprávněný, nad síly posádky Tatra – Phoenix se totiž ukázaly být pouze speciály Kamaz.

„Máme za sebou skvělou etapu. Bylo to pro nás všechny hodně těžké, včerejším výsledkem jsme dostali sami sebe pod tlak. Nakonec se ukázalo, že to může být ještě lepší,“ hodnotil Ignacio svou zatím nejpovedenější etapu v kategorii kamiónů. „Musím poděkovat Alvarovi s Tomášem, za skvělou práci. Taktika na zítřek je jasná, budeme útočit, útočit a útočit.“

„Těžká etapa se super výsledkem. Na začátku komplikované duny „trojky,“ nicméně způsob, kterým je Ignacio ve spolupráci s Alvarem zvládl, ukázal, že pojedeme o moc dobrý výsledek. Byl jsem rád za rychlost, protože při jednom sjezdu jsem dostal ránu, bolí mě celá záda, takže se těším k doktorovi. Původně jsem chtěl říct, že rychleji už to snad ani nejde, ale uvědomil jsem si, že nejspíše hned zítra, mě Ignacio vyvede z omylu,“ doplnil Tomáš Šikola.

Výsledkový servis 8. etapy

T3 – Lehké prototypy: 1. Seth Quintero (USA/OT3) 4:17:14, 2. Sebastian Eriksson (Švédsko/Can – Am) +11:57 3. Pavel Lebeděv (Rusko/Can-Am) +12:13…7. Josef Macháček (Česko/Buggyra Can – Am) + 35:08

T5 - Kamióny: 1. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) 3:56:42, 2. Andrey Karginov (Rusko/Kamaz) +3:11, 3. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) +6:11, 4. Anton Šibalov (Rusko/Kamaz) +8:58, 5. Ignacio Casale (Chile/Tatra) +20:10

Průběžné pořadí po 8. etapě

T3 – Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo (Chile/Can-Am) 32:21:39, 2. Sebastian Eriksson (Švédsko/Can-Am) 1:19:01, 3. Fernando Alvarez (Španělsko/Can-Am) +2:55:30…7. Josef Macháček (Buggyra Česko/Can – Am) +6:10:18

T5 - Kamióny: 1. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) 30:02:36, 2. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) +11:25, 3. Anton Šibalov (Rusko/Kamaz) + 40:23…28. Ignacio Casale (Česko/Tatra) + 74:01:37