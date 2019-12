/FOTOGALERIE/ Testování ukončeno, tuny materiálu zabaleny a společně s technikou naloděny na cestu do Saúdské Arábie. Tým Buggyra Racing ukončil závěrečnou fázi příprav a vyrazil za písečným dobrodružstvím s názvem Rallye Dakar 2020.

Buggyra balí na cestu do Saúdské Arábie. | Foto: Buggyra

Roudnický tým s globálním dosahem oslaví hned dvě premiéry. Stejně jako všichni účastníci Dakaru bude i Buggyra Racing zápolit poprvé v doposud nepoznaném prostředí Saúdské Arábie. Na rozdíl od konkurence tak bude ovšem činit ve dvou kategoriích, když vedle tradičních kamiónů oslaví premiéru v kategorie Side by Side. „Vypravili jsme osm aut. Skoro by se chtělo říct, že máme to nejhorší za sebou,“ konstatuje v této souvislosti manažer Jan Kalivoda, který povede svůj tým na šestém Dakaru v řadě. „Uplynulých pět let mě ale naučilo, že na Dakaru existuje jediná jistota, a to, že pokud auto nedorazí do cíle poslední etapy, není nic jistého.“