Ten závod zvedal fanoušky ze sedadel. První okruhový závod na 24 hodin v historii roudnického týmu Buggyra ZM Racing se proměnil v ještě větší drama, než si kdo před rozsvícením zelených světel v Barceloně dokázal představit. V boxech se ale projevil silný týmový duch, který pomohl překonat velké technické problémy.

Posádka David Vršecký, Adam Lacko, Aliyyah Koloc, Jaroslav Janiš a Jaromír Jiřík dovezla Mercedes-AMG GT4 úspěšně do cíle. Foto: Buggyra | Foto: Deník/VLP Externista

Posádka David Vršecký, Adam Lacko, Aliyyah Koloc, Jaroslav Janiš a Jaromír Jiřík dovezla Mercedes-AMG GT4 úspěšně do cíle a Buggyra tak mohla v evropském šampionátu seriálu 24H Series slavit celkové druhé místo ve své třídě. Aliyyah se stala nejlepší ženou šampionátu a v hodnocení GT Junior jí patřila druhá pozice.



„Byla to extrémně náročná a dlouhá sezona. Od Dakaru jsme se nezastavili. Absolvovali jsme celý ročník vytrvalostních závodů a mezitím také několik dálkových rally. Sezona endurance se od začátku vyvíjela dobře, během roku jsme vedli. Měli jsme párkrát smůlu, ale nedělali jsme velké chyby. V šampionátu nám nakonec patří druhé místo, Aliyyah jen těsně skončila druhá v GT Junior. Když si uvědomíme, kolik skvělých mladých pilotů ve 24H Series jezdí, je to neuvěřitelný výsledek. Budeme tvrdě pracovat na tom, abychom příští rok byli ještě lepší. Na náš tým jsem velmi pyšný, nikdy se nevzdává,“ zhodnotil okruhovou sezonu Buggyry její šéf Martin Koloc.

FOTO: Česko Kopisty se vracely z Trmic bez bodů, Satran na vše nestačil

Začátek prodlouženého závodního víkendu v Barceloně propršel. Ale to jezdcům Buggyra ZM Racing nevadilo a v pátek si dojeli pro pole position ve třídě GT4.

V sobotu sice nad španělským okruhem vysvitlo slunce, ale nad Mercedesem-AMG GT4 jakoby se stáhla pomyslná mračna. Do zaváděcího kola vůz neodstartoval a musel být dotlačen zpátky do depa. Nepovedl se ani restart z boxové uličky a nastalo horečnaté hledání problému. Ukázalo se, že usazeniny v palivu dodaném organizátory ucpalo filtr, což následně „odpálilo“ i palivové čerpadlo, Nakonec se musela rozebrat i samotná nádrž. Suma sumárum, byla z toho téměř hodinová ztráta, ale auto se podařilo vrátit na trať.

„Po vyhrané kvalifikaci jsme věděli, že máme rychlost. Proto jsme čekali trochu jiný začátek závodu, a ne že se začne hned po startu se servisem. Připadal jsem si trochu zoufale. Všichni na startu ujíždějí, a já restartuju systémy a zkouším najít cestu, jak auto rozhejbat. Tým ale v boxech předvedl úžasnou práci, když našel problém, dokázal ho vyřešit a odjeli jsme zbytek závodu bez problémů,“ vysekl David Vršecký poctu práci mechaniků a inženýrů Buggyry.

I když posádka Mercedesu-AMG GT4 vyjela prakticky jen na „třiadvacetihodinovku“, dokázala během té doby stáhnout velkou část své ztráty. Porazila několik výkonnějších vozů GT3 a cupových Porsche a díky promyšlené strategii ji od druhého místa ve třídě dělila pouhá minuta a půl.

Důležité tři body, oddechl si trenér Dušníků. Lovosice zlomil úvodní gól

„Měli jsme šanci a rychlost na to vyhrát. Nicméně je to dlouhý závod a je potřeba i trocha toho štěstí. A to na naší straně nebylo. Příští rok přijedeme silnější a připravenější a budeme mít více štěstí. Ale celkově jsem spokojený,“ prohlásil v tiskové zprávě debutant v barvách Buggyry Jaroslav Janiš. Zkušený jezdec endurance dovezl Mercedes-AMG GT4 do cíle a nejen usedal za volant, ale během závodu se podílel také na tvorbě strategie týmu.

Proti tomu 19letá Aliyyah Koloc jela svůj první závod na 24 hodin. „Byla to tvrdá zkušenost, ale dojeli jsme do cíle a dostali se na stupně vítězů. Moc jsem si užila závodění v noci. Vůbec celý dlouhý závod byl skvělý. Mohla jsem si vyzkoušet různé podmínky na trati, jela jsem třeba během východu slunce. Jsem hodně unavená, ale šťastná,“ prohlásila mladá pilotka.

I když Adam Lacko má na rozdíl od Aliyyah Koloc na svém kontě už několik sezon se sportovními vozy, i pro něj to byl první závod na 24 hodin v kariéře. „Trať v Barceloně je nádherná. Noc byla docela teplá. Myslel jsem, že se v autě trošku zchladíme, ale po těch dvou hodinách byla kombinéza úplně durch mokrá. Premiérovou čtyřiadvacítku jsem si užil od A do Z a mám strašně moc zážitků. Je potřeba pořádná psychická a fyzická příprava, není to vůbec jednoduchý závod. Nejhorší je umět hned usnout. Dlouho mi to trvalo. A když jsem konečně usnul, tak mě budili, abych zase šel do auta,“ popsal Adam Lacko s úsměvem své poznatky z nejdelšího závodu dosavadní kariéry.

Naopak veterán v sestavě Jaromír Jiřík, který podobně jako Jaroslav Janiš posílil stálou posádku Buggyry pro vrchol vytrvalostní sezony, zná čtyřiadvacetihodinovky moc dobře. Ostatně tu v Barceloně dokonce už jednou vyhrál. „V první řadě bych chtěl poděkovat celému týmu Buggyra ZM Racing a jsem šťastný, že jsem se mohl s jeho vozem v Barceloně svézt. Moc se mi to líbilo. Ke každému sportovnímu výkonu je potřeba kapička štěstí, ta nám tady chyběla. Jízdu v noci mám rád. Když nevidím, tak se na trati míň bojím (smích). A jsem moc rád, že se mi podařilo dovézt auto zpátky do garáže, když mi upadl závěs zadního kola. Stalo se to hned po rovince ve velké rychlosti a vypadalo to, že půjdu do zdi. Naštěstí jsem vůz ukočíroval,“ popsal Jaromír Jiřík jediný vážnější technický problém, který posádku ve zbytku podniku 24H Series potkal.