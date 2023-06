V příjemném slunečném počasí se uskutečnil 21. ročník Běhu okolo Hostěnic. Vítězem se stal lovosický Dan Kačur, který tak obhájil loňské prvenství. Ženám kralovala Eva Slavíková.

Letos se konal už 21. ročník tradičního závodu Běh okolo Hostěnic. | Foto: Pavel Bauer

Běžecké odpoledne bylo zahájeno závody pro děti do 15 let. Na start těchto závodů se postavily necelé čtyři desítky závodníků. Na programu byly 3 závody pro kategorie do 5 let, 6 – 10 let a 11 – 15 let. V závodě nejmladších dětí se nejvíce dařilo Vítu Novákovi a Violette Vinš. Mezi mladšími dětmi s přehledem zvítězil Jindřich Brožík a dívčí kategorii ovládla Adéla Jelínková. Mezi nejstaršími chlapci se s tratí nejlépe popasoval Václav Ceech a Kristýna Holubová.

Po vyhlášení výsledků dětských závodů přišel na řadu hlavní závod na 5.830 m. Na start se postavilo celkem 91 závodníků (z toho 26 dívek a žen). Zde si s celým startovním polem suverénně poradil lovosický Dan Kačur a časem 20:03 obhájil vítězství z loňského roku. Druhý v cíli se s téměř půlminutovou ztrátou objevil vítěz z roku 2017 Petr Cmunt (ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE). Bronzovou příčku si zajistil příbramský Jiří Kala.

Kategorie žen patřila Evě Slavíkové z Prahy v druhém nejrychlejším ženském času historie závodu. Ten se zastavil na čase 22:49. Překonala tak o necelou minutu stříbrnou Lindu Mrázkovou (Děčín). Stupně vítězů doplnila lovosická Simona Nekolová.

„Myslím, že se dnešní běžecká akce nadmíru vydařila. Hodně účastníků, nádherné počasí, skvělá atmosféra, vynikající výkony a žádné zranění. To vše se závodníkům a divákům muselo líbit. Musím poděkovat všem lidem, kteří nám pomáhali s organizací závodů. Velké díky také patří Jahodárně Brozany, která dodala všem závodníkům vynikající jahody a za podporu také Městysu Brozany nad Ohří. Na závěr bych chtěl všechny sportovní příznivce pozvat na další námi pořádanou akci, kterou bude v sobotu 29.07. Hostěnický triatlon.“ dodal spokojeně jeden z pořadatelů David Šálek.

Celkové pořadí, muži:

1. Dan Kačur ASK Lovosice 20:03, 2. Petr Cmunt ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE 20:32, 3. Jiří Kala CK Příbram Fany Gastro 21:09, 4. Pavel Klug Chotěšov 21:13, 5. Jiří Vlček ASK Děčín 21:34.



Ženy: 1. Eva Slavíková Praha 22:49, 2. Linda Mrázková Děčín 23:41, 3. Simona Nekolová Lovosice 24:35, 4. Černecká Hnízdilová Tereza SportRaces-HappyLoop 26:03, 5. Petra Hendrychová Lanškroun 26:37.