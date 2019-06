Další díl měl na programu multisportovní závodní seriál Solap Král Středohoří. Třiasedmdesát závodníků tentokrát poměřilo své síly při 17. ročníku Běhu okolo Hostěnic. Jasnou dominanci předvedli závodníci MMB Třebenice, kteří obsadili první až třetí místo.

Vítězem se stal Zdeněk Pinc, druhý skončil Filip Augusta, třetí Petr Čuchal. „V seriálu Král Středohoří se pohybuji již od úvodního ročníku a nepamatuji si, že by se nějakému oddílu toto podařilo,“ vysekl poklonu třebenickým hlavní pořadatel David Šálek.

Na trati 5.830 m bylo hned od startu jasné, že si Zdeněk Pinc nenechá vzít prvenství. Vzal za to hned od začátku a zvítězil systémem start-cíl.

V ženách s přehledem vyhrála Alena Hájková z ASK Lovosice a připsala si tak v Hostěnicích sedmé vítězství. Na druhé příčce skončila s více než minutovou ztrátou Vendulka Ryšavá (AC Česká Lípa). Pro bronz si doběhla loňská vítězka Jarmila Sobecká (USK Provod).

Běžely se i rámcové závody pro děti do 15 let. Do těchto závodů se přihlásila necelá čtyřicítka startujících. „Na dětech bylo vidět, že si závody náležitě užily a odměnou jim byly sladkosti, medaile a z místní jahodárny též čerstvé jahody,“ dodal Šálek. Seriál pokračuje tuto sobotu, kdy je na programu MTB závod Velká cena Lafarge.

VÝSLEDKY:

Pořadí Běh okolo Hostěnic:

1. Zdeněk Pinc, 2. Filip Augusta, 3. Petr Čuchal (všichni MMB Třebenice)



SOLAP Král Středohoří:

1. Zdeněk Pinc 154, 2. Filip Augusta 153, 3. Petr Čuchal 130 (všichni MMB Třebenice), 4. Petr Cmunt (SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM) 115, 5. Jan Karko (AC Česká Lípa) 113… 10. Alena Hájková (ASK Lovosice) 62… 35. Vendulka Ryšavá (AC Česká Lípa) 25..... 46. Jarmila Sobecká (USK Provod Ústí) 21