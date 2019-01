Litoměřice - Další domácí dvojutkání čekalo o víkendu na basketbalisty Litoměřic B. Ve 2. lize hostili Radotín a Sršně Písek.

Basketbalisté litoměřického béčka si v utkání proti Písku spravili chuť po sobotní porážce 76:84 s Radotínem.

Zatímco sobotní duel rozhodla až nešťastná koncovka, v níž zaúřadovali také rozhodčí, nedělní utkání mělo od poločasové přestávky jednoznačný průběh. Domácí přehrávali soupeře ve všech směrech a nakonec slavili zaslouženou výhru 89:56, čímž navíc překlopili bilanci vzájemných zápasů na svou stranu, neboť v Písku prohráli „jen“ o 31 bodů.

„S Radotínem jsme hráli vyrovnané utkání až do samotného závěru. V něm bohužel přišly dva nešťastné výroky sudích, kteří otočili držení míče pro hosty, a my už jsme nedokázali výsledek zvrátit,“ litoval trenér béčka Litoměřic Tomáš Havlovec. Ten ale nechtěl svalovat vinu pouze na sudí. „Mohli jsme si za to ale zčásti i sami, protože jsme nechali rozehrát mladého Zídka, který držel skvělým výkonem soupeře ve hře, a ten pak mohl ovládnout koncovku,“ dodal.

Duel s Pískem se mu hodnotil o poznání lépe. „Ačkoliv první poločas měl ještě vyrovnané skóre, po změně stran jsme především obranou a běhavým výkonem soupeře přehráli a nakonec jasně zvítězili. Těší mě také, že jsme si dokázali vypracovat lepší vzájemný zápas,“ vylíčil potěšeně.

Litoměřice tak poskočily na sedmou příčku, v dalším kole jedou za 14 dní do Ro-kycan a Mariánských Lázní.