Aliyyah Koloc, 18letá závodnice roudnického týmu Buggyra ZM Racing, míří stále výš. Po povedených ostrých startech se speciálem Can-AM Buggyra DV 21 včetně debutu na Rally Dakar má za sebou úspěšné testy vozidla té nejvyšší kategorie. V Jihoafrické republice vyzkoušela vozy kategorie T1 a T1+, test se uskutečnil ve spolupráci s tamním výrobcem vozů Red-Lined International. Díky tomu poprvé okusila pocit pilotovat auta prémiové třídy dálkových soutěží.

Aliyyah Koloc, 18letá závodnice roudnického týmu Buggyra ZM Racing. | Video: www.youtube.com

Dvoudenní zkouška proběhla koncem března a Aliyyah Koloc z ní byla nadšená. „Šlo to velmi dobře. Je to skvělé závodní auto a je opravdu rychlé. Co se týče off-roadu, nikdy předtím jsem neřídila tak rychlý vůz. Je také větší a těžší. Tím pádem se velmi liší v ovládání od speciálu třídy T3, zejména v ovládání hmotnosti, výkonu a volbě převodových stupňů,“ uvedla mladá pilotka.

Jak pak poznamenala, každé začátky jsou těžké. „Zpočátku to bylo trochu drsné a chvíli mi trvalo, než jsem si zvykla. Chtěla bych poděkovat Terenci Marshovi, generálnímu řediteli společnosti Red-Lined, který mi výrazně pomohl s tím pochopit, jak závodní vůz fungoval. Upřímně, už se nemůžu dočkat, až se s ním zase svezu,“ dodala Aliyyah Koloc.

Ze Severočechů nikdo neuspěl. Přepeře mají třetí odklad

Talentovaná závodnice do svého náročného závodního programu přidá několik startů v jihoafrickém šampionátu v dálkových soutěžích. V kalendáři tak bude mít plno, protože startuje také v mistrovství světa v dálkových rally W2RC i v okruhovém vytrvalostním seriálu 24H Series. Aliyyah Koloc je také úřadující šampionkou Poháru FIA Středního východu v cross-country bajas.

První start v Jihoafrické republice je naplánován na květen a Aliyyah při něm čeká v rámci jednoho nejprestižnějších šampionátů této disciplíny debut v kategorii T1. V srpnu si pak při svém druhém startu na jihu Afriky rozšíří závodní curriculum vitae o start v nejprestižnější třídě T1+. To vše v rámci přípravy na Rally Dakar 2024, které se hodlá zúčastnit v kategorii T1+. Zde chce vyzvat takové legendy, jako jsou Carlos Sainz, Sébastien Loeb či Nasser Al-Attiyah.

Šéf Buggyry Martin Koloc ocenil, jak rychle se Aliyyah dokáže sžít s novým závodním nářadím. "Na počátku testů trochu váhala, ale druhý den už to vypadalo, jako by nikdy nic jiného neřídila. Skvělý výkon! Strategické partnerství mezi společnostmi Red-Lined a Buggyra pro nás otevírá novou kapitolu z hlediska globálního působení,“ uvedl.

Štětí se konečně dočkalo první jarní výhry! Chomutov dál září

Buggyra ZM Racing a Red-Lined se dohodly, že Aliyyah bude v nadcházející sezoně oficiální juniorskou vývojovou tovární jezdkyní. „Jsme opravdu nadšeni, že se vše rozjelo. Ještě ji čeká několik testů, aby dostala více času za volantem a připravila se tak na svůj konečný cíl, kterým je účast na Dakaru v nejvyšší třídě T1+,“ dodal Koloc.

Spokojený byl i generální ředitel společnosti Red-Lined Terence Marsh. „Aliyyah je neuvěřitelný talent. Je jí pouhých 18 let a už se dostala z kategorie T3 do prémiové kategorie T1. Z pohledu Red Lined je opravdu vzrušující mít Aliyyah v týmu a zároveň jako součást naší strategie rozvoje mládeže. Má obrovský talent a je nesmírně cílevědomá. Hodnocení od ostatních jezdců a tréninky byly opravdu působivé a my se opravdu těšíme na cestu a výzvy, které nás čekají,“ prohlásil.