Oba celky míří v sobotu do Lovosic, ve vzájemném duelu se ale neutkají. Děčín čekají zápasy s Vipers Most a litvínovským Bivojem, v nichž bude favoritem, Tepličtí se utkají s Lovosicemi a rovněž s Litvínovem.

Na opačném pólu tabulky se s pouhými třemi body krčí poslední Jirkov. V sobotu ho čeká těžká šichta na turnaji v Lounech, kde se střetne s domácí Lokomotivou, která rovněž bojuje na samém chvostu tabulky, a s kadaňskými Katy, kteří jsou na tom o něco lépe.

V Lovosicích i v Lounech začíná florbalový program shodně v 9 hodin, vrcholit bude v 14.40 posledními duely.

Program v Lovosicích

Dynamo Teplice - ASK Lovosice (9)

Vipers Most - DDM Děčín (10.25)

Bivoj Litvínov - Dynamo Teplice (11.50)

ASK Lovosice - Vipers Most (13.15)

DDM Děčín - Bivoj Litvínov (14.40)

Program v Lounech

Louny - Roudnice (9)

Kati Kadaň - Jirkov (10.25)

Roudnice- Florbal Teplice (11.15)

Jirkov - Louny (13.15)

Florbal Teplice - Kati Kadaň (14.40)

Ondřej Holl