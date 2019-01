Litoměřice – Florbalový oddíl ASK Lovosice LFP poslal v uplynulém víkendu do závěrečných bojů o poslední ligové body několik věkových kategorií.

NA PALUBOVCE. Závěrečný turnaj starších žáků ASK Lovosice ve Smržovce. | Foto: Libor Hejhal

Na domácí půdě se představila úspěšně rezerva A týmu mužů. V prvním utkání se domácí postavili B týmu z Chomutova. Zápas měl jednoznačný průběh a domácí si i pěkně zastříleli, o čemž svědčí konečný výsledek 10:1.



Ve druhém utkání to Lovosičtí již neměli tak jednoduché, ale vítězství 8:4 snad potvrdilo, že je konec sezóny potkal v dobré formě.



Pokud potvrdí tento trend i v posledních dvou utkáních, můžou bojovat v soutěži o skvělé třetí místo.



Bohužel nedá se říci, že tak jak se dařilo rezervě Lovosic, že se dařilo i dorostencům. Ti vyrazili do Františkových Lázní. Zde se střetli neúspěšně s Ústím nad Labem 0:13 a bohužel po velké bitvě i s Kadaní. O výhře Kadaně 7:6 rozhodla až poslední minuta utkání.



Jako poslední do bojů o ligové body zasáhli o víkendu lovosičtí starší žáci, kteří letos patří mezi nejúspěšnější týmy florbalového oddílu ASK Lovosice LFP. Na severu Čech ve Smržovce odehráli poslední sérii zápasů.



V prvním utkání narazili na Českou Lípu. Celý zápas byl vyrovnaný a soupeř měl celou dobu navrch, především díky skvělým výkonům svého brankáře.

Lovosičtí borci však ukázali soupeři svou letošní sílu v závěru zápasu, když ještě dvě minuty před koncem prohrávali o dvě branky a díky stupňujícímu tlaku dokázali vývoj zápasu otočit a nakonec vyhrát 4:3. Ve druhém utkání jednoznačně deklasovali Liberec 8:0 a tím si upevnili konečné druhé místo za Ústím nad Labem.



Výsledky: ASK Lovosice LFP – FbC 98 Chomutov B 10:1. Muži B ASK Lovosice – LFP –TJ Sokol Koberovy 8:4. Dorostenci ASK Lovosice – LFP – Florbal Ústí 0:13. Dorostenci ASK Lovosice – LFP- FbC DDM Kati Kadaň 6:7. Starší žáci: ASK Lovosice LFP – FBC JOPA Česká Lípa 4:3. Starší žáci: ASK Lovosice LFP – FbC Liberec 8:0.

Libor Hejhal