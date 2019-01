Lovosice - Během první lednové soboty navázali starší žáci ASK Lovosice LFP na úspěšný závěr předešlého roku. Oba domácí zápasy 12. kola florbalové ligy zvládli na jedničku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Na domácí půdě zatím průběžně vedoucí tým soutěže přivítal mužstva ze středu tabulky. V prvním utkání nastoupili domácí hráči proti Teplicím. Úvod utkání poznamenal sváteční tréninkový výpadek, ale i přes pomalý rozjezd dokázali hráči Lovosic soupeře přehrát a využít většinu gólových příležitostí. Proto také mohli slavit jednoznačnou výhru 8:1.

Druhé utkání s Jabloncem nad Nisou začaly Lovosice sebevědomě a šly rychle do dvoubrankového vedení. Soupeř však brzy kontroval a dvěma góly vyrovnal. Na to domácí odpověděli dalším přechodem do vedení, ale netrvalo dlouho a soupeř opět srovnal na 4:4.

Drama však zažehnal a k závěrečnému obratu nasměroval svůj tým proměněným nájezdem Živec. Od té chvíle již skórovali jen domácí a postupně navyšovali své skóre na konečných 9:4 a upevnili si tak průběžnou první pozici v lize starších žáků.

Další kolo ligové soutěže starších žáků odehrají mladíci ASK až v polovině února, kdy se v přímém souboji utkají s Ústím nad Labem o první místo v soutěži.

Výsledky: ASK Lovosice - LFP DDM Teplice 8:1. Branky: Vavruška 3, Rudolf, Formánek, Kroupa, Sládek, Futera.

ASK Lovosice - LFP 1. FbK Jablonec n. N. 9:4. Branky: Živec 3, Vavruška 3, Sládek 2, Kroupa.

Lovosice: Rudiš, Vavruška, Živec, Sládek, Pardubický, Kanda, Rudolf, Formánek, Kroupa, Helis, Bernklau, Seidel, Futera, Hlaváč, Bzdil, Kubíková, Svoboda.



Liga st. žáků skupina 2

1. ASK Lovosice 11 0 1 85:39 33

2. Florbal Ústí 8 0 0 48:20 24

3. FBC Liberec 8 0 2 68:41 24

4. SK Bivoj Litvínov 4 3 3 59:54 15

5. FBC Česká Lípa 4 1 3 47:52 13

6. 1. FbK Jablonec 3 1 6 65:77 10

7. DDM Teplice 3 1 8 50:74 10

8. FBC DDM Děčín 2 2 4 30:41 8

9. FBC DDM Kadaň 1 0 9 42:60 2

10. DDM Chomutov 1 0 9 49:85 3

Libor Hejhal