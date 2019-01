Lovosice – Pohárový víkend měli na programu florbalové týmy ASK Lovosice – LFP. Muži přešli ve druhém kole přes pražský FBC Texas a v kole třetím přivítali mezi domácími mantinely favorizovaný FbC 98 Chomutov (účastník Národní ligy), kterému v minulé sezóně unikl těsně postup do druhé nejvyšší soutěže.

ŽENSKÝ TÝM ASK Lovosice LFP vybojoval v Plzni první body. | Foto: archiv LFP

Úvodní minuty přinesly překvapivě více šancí před chomutovskou brankou, ale hráči Lovosic se jen zastřelovali, a tak se z prvního zásahu radoval v deváté minutě Chomutov. Netrvalo dlouho a hosté po pěkné kombinaci vedli už o dvě branky. Posledních osm minut úvodní třetiny však patřilo domácím, kteří čtyřmi brankami v řadě otočili skóre ve svůj prospěch. Druhé dějství však lépe začali opět hosté a do poloviny zápasu bylo srovnáno.



Chomutovští vzápětí s přehledem vyřešili přečíslení a opět odskočili do vedení, ze kterého se ale dlouho neradovali, protože lovosický Reiser završil hattrick a před třetí třetinou svítilo na ukazateli skóre 5:5. Závěrečná část domácímu ASK nevyšla. Chomutov se trefil čtyřikrát a i když Reiser přidal ještě jednu branku Lovosic, postup do dalších pohárových bojů si nenechal favorit uniknout.



Lovosičtí ale mohou být spokojeni s předvedeným výkonem. Zvláště v prvních dvou třetinách favorita hodně trápili.



Ženský tým ASK Lovosice-LFP se vydal na víkend do Plzně, kde odehrál dvoudenní turnaj prvního pohárového kola se soupeřkami z domácí FBŠ Slavia Plzeň, Florbalové akademie MB, FBC Česká Lípa a FBC Kolín.



Lovosické ženy nejprve nestačily na prvoligový tým Mladé Boleslavi, se kterým i přes statečný výkon prohrály 0:10, aby si následně v dramatickém zápase spravily náladu s rivalkami z Kolína, které porazily 3:2. Druhý den začaly hráčky ASK proti dalšímu prvoligovému soupeři a ani zde jejich výkon na sehranější a techničtější hráčky plzeňské Slavie nestačil.



Závěrečný boj o třetí místo s Českou Lípou skončil smírně 2:2 a při stejném bodovém zisku horší skóre odsunulo hráčky ASK na celkové čtvrté místo právě za českolipský tým.



Vysoké porážky s prvoligovými soupeřkami naštěstí nevzaly hráčkám Lovosic chuť do hry a zisk čtyř bodů na prvním ostrém turnaji sezóny je pro výrazně obměněný lovosický tým jistě povzbuzením do další přípravy a také do nadcházejících bojů ve druhé lize.

Muži: ASK Lovosice LFP – FbC 98 Chomutov 6:9 (4:2, 1:3, 1:4)

ASK LFP: Topš, Jan Dvořák – Legner, P. Cikner, Hruza, Kotán, Jakub Dvořák, Reiser, Kroupa, V. Cikner, Ježek, Jirotka, Rudiš, Knapík, Jelínek, Malý.



Ženy: ASK Lovosice LFP – Florbalová ak. Ml. Boleslav 0:10, FBC Kolín 3:2, FBŠ Slavia Plzeň 1:15, FBC Č. Lípa 2:2.

ASK LFP: Boubelíková – Malíková, Kejřová, Jancsóvá, Pechanová, Landová, Cízová, M. Chynoranská, J. Chynoranská, Šípová.

Libor Hejhal