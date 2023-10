Další vrchol sportovní sezony je tady. Na domácí půdě Téa Calveta v Albi chtějí jezdci Buggyra Academy France o víkendu zakončit skvělou sezonu francouzského šampionátu tahačů na okruzích ziskem tří titulů. Calvetovi chybí ke druhé korunovaci mistrem Francie získat jen dva body. Raphaël Sousa sahá po vítězství v kategorii Junior a spolu mají na dosah také titul mezi týmy.

„Cíl je jednoduchý. Chceme získat body, aby si Téo zajistil titul. Chytře musí jet i Raphaël, protože jemu jde o titul v kategorii Junior. Navíc Téo a Raphaël spolu usilují o vítězství mezi týmy. Ve hře jsou tedy tři trofeje,“ připomněl šéf Buggyra Academy France Fabien Calvet.

Ten zároveň upozorňuje na úskalí dějiště posledního dílu francouzského truckového šampionátu. „Abychom mohli na konci víkendu ceny pro vítěze převzít, musí oba piloti jet extrémně chytře a bezpečně. Albi je totiž hodně nebezpečná trať a není zde moc vhodných míst pro předjíždění. To znamená, že musí zajet velmi dobře už kvalifikaci, aby si tím zajistili pro závod co nejlepší výchozí pozici. Celý tým cítí velkou motivaci. Věřím, že to dokážeme,“ vysvětlil boss Buggyra Academy France.

Téo Calvet v Buggyře nasbíral zatím 271 bodů, tedy o 65 více než jeho nejbližší pronásledovatel Thomas Robineau s MANem. Za ním ovšem se ztrátou pouhých sedmi bodů číhá Raphaël Sousa. Ten se ziskem 199 bodu kraluje hodnocení Juniorů před Ivanem Rodriguesem (143 b.). V týmech vybojoval pár Calvet/Sousa 1069 bodů, jejich pronásledovatelé – duo Rodrigues/André jich má o 88 méně.

„Je to jasné, chci vyhrát! K zisku titulu mi stačí získat jen dva body. Raphaël bude útočit na celkovou druhou pozici. Oba budeme na trati tvrdě bojovat. Albi je velmi dlouhý okruh a hodně zrádný. Jsou tam pomalé šikany, rychlé šikany a trať je velmi úzká. Start je tady vždycky hodně zajímavý a pro nás jezdce náročný. Také vedeme mezi týmy a i tenhle titul moc chceme. Bude to poslední závodní víkend této sezony, ale taky jeden z nejzajímavějších,“ uvedl Téo Cavet.

Toho těší, že se na domácí půdě bude moci spolehnout na podporu rodiny, přátel i fanoušků. Vždyť žije jen půl hodiny cesty autem od okruhu v Albi. „Moc se na ně těším. Chci jim ukázat výbornou show. A když vyhrajeme, bude to úžasné.“

Závodní víkend francouzského mistrovství tvoří celkem čtyři jízdy. Po oba dny rozhoduje o pořadí na startu prvního závodu kvalifikace a následující Super pole. Druhé jízda s poloviční porcí bodů bude mít na startu otočené pořadí nejlepších jezdců.