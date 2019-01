Ústecký kraj – Ústí, Teplice, Děčín, Litoměřice, Chomutov a Žatec už mají své sportovní vládce. Ze známého sexteta teď vzejde absolutní vítěz.

Vítězka za rok 2013 Simona Baumrtová | Foto: Deník/Karel Pech

Kdo se stane nejlepším z nejlepších? Skončí čtyřleté panování Simony Baumrtové, nebo chomutovská plavkyně přidá další rekordní triumf? A bude severu vládnout znovu královna, nebo na trůn usedne král?

Kdo tedy ovládne prestižní anketu Deníku, České unie sportu a agentury Sport action – Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje za rok 2014?

Otázek je mnoho a všechny budou zodpovězeny na tradičním krajském finále.

Slavnostní galavečer proběhne v pondělí 23. března od 19.00 v divadle v Ústí nad Labem, kam se můžete dostat zadarmo, pokud si včas vyzvednete volnou vstupenku v krajské redakci Deníku v Klíšské ulici v Ústí nad Labem.

Vítězem se stane někdo z těchto nominovaných, kteří si do finále proklestili cestičku z okresních kol.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ

Simona Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov) – Nejlepší česká plavkyně posledních let. V roce 2014 na ME v Berlíně dvakrát na 5. místě, na MS v krátkém bazénu skončila na 7., 8. a 9. místě. Držitelka českých rekordů na všech znakových tratích, ve 2014 překonala český rekord na 200 znak a 200 VZ.

Petr Bartůněk (plavání, Chemička Ústí) – Dvojnásobný mistr České republiky na tratích 50 a 100 metrů prsa se na ME v Berlíně probojoval až do semifinále na trati 50 metrů prsa. Na MS v krátkém bazénu v katarském Dauhá skončil na 25. místě.

Hany Greisiger (kickbox, G – Titáni Žatec) – Žatecký bojovník získal titul mistra světa v K1, pátý byl na ME v muay-thai, získal také 1. místo na MČR v muay-thai, stříbrný byl na MČR v kickboxu v lowkicku.

David Hozák (judo, Sport Judo Litoměřice) – Účastník MS juniorů USA Miami, účastník ME juniorů Bukurešť, 3. na SP juniorů Soluň, 3. na SP juniorů Kaunas.

Lenka Hrochová (kanoistika, TJ Kajak Děčín) – Stříbrná medailistka z maratónského MS v Oklahomě, vítězka závodu SP v Bohinji, čtyřnásobná mistryně ČR, třetí v hodnocení SP.

Tomáš Kraus (skikros, Český skikrosový klub) – Český reprezentant, účastník ZOH v Soči, kde se dostal do osmifinále, 2. místo v závodě SP v Arose, vítěz MČR. Letos ho provází smůla. Na lednovém MS postoupil z kvalifikace, o další postup přišel až díky cílové fotografii. V únorovém závodě SP v Arose si zlomil stehenní kost.

Adam Lacko (motorismus, Buggyra Roudnice) – Hned ve své první sezoně po návratu k jedinému českému týmu v seriálu mistrovství Evropy tahačů obsadil 4. místo. Společně s Davidem Vršeckým získali druhé místo v Poháru konstruktérů.

Martina Mikulášková (cyklokros, TJ Stadion Louny) – Stříbrná na ME do 22 let, na trati MS v kategorii elite dojela na 11. pozici, nejlépe z českých závodnic. Na loňském MČR dojela druhá, ze čtyř závodů národního poháru, které jela, čtyři vyhrála. Ve světovém poháru dojíždí v první desítce, na kontě má 6. místo z Koksijde, dvakrát dojela 10.

Kwamain Mitchell (basketbal, BK Sluneta Ústí) – Hvězdný rozehrávač ústeckého týmu získal v loňské sezoně ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče celé soutěže! Svými senzačními výkony bavil diváky a kádru Pand pomohl k historickému 6. místu v nejvyšší soutěži. Momentálně válí v polské lize.

Jiří Motl (házená, HK A.S.A. Město Lovosice) – Opora extraligového týmu, který v loňské sezoně získal bronz. Motl je také jedním z mála reprezentantů, kteří hrají v Česku.

Artur Omarov (zápas, řecko-římský styl, Czech Wrestling Chomutov) – Chomutovský zápasník obsadil 19. místo na MS v kategorii do 85 kilogramů; 8. místo na ME, mistr České republiky a 1. místo na prestižním turnaji Grand Prix v Chorvatsku.

Daniel Pokorný (kanoistika, Sportclub 80 Chomutov) – Reprezentant ČR dospělých do 23 let, 11. místo na světovém poháru na K2 200 m, účastník ME ve Francii, 4. místo na mistrovství ČR na trati 200 m, člen resortního centra Ministerstva vnitra.

Václav Polák (box, Teplice) – Kromě boxu dobře ovládá i fotbal, hraje za 1. FC Dubí I. A třídu. V rakouském Steyru dobyl titul mistra světa. Má také český titul v organizaci ČUBP ve váze super midleweight. V profiringu má bilanci 7 zápasů, 5 výher, 1 remíza a 1 prohra.

Jakub Seibert (stolní tenis, Slavoj Severotuk Ústí) – Velký talent a odchovanec ústeckého extraligového oddílu vybojoval v roce 2014 stříbrnou medaili ve dvouhře na mistrovství České republiky do 21 let.

Tomáš Vyoral (basketbal, BK Děčín) – Mladý rozehrávač celku, který hraje o špici NBL. Už ve 22 letech patří mezi tahouny mužstva, před pár dny ho dovedl ke stříbru v Českém poháru.

Kristýna Zahradníčková (aerobik a fitness, Juniorský fitness klub Louny) – Dokázala vybojovat bronz na MS, stříbro má z MČR. Je členkou úspěšného lounského klubu, který pravidelně vozí světové medaile i z týmových soutěží.

Jana Ziegelheimová (kendó, Bílina) – Velmi úspěšná sezona bílinské závodnice byla odstartována obhájeným 1. místem na MČR žen a zároveň 3. místem na MČR v kategorii open. Nutno podotknout, že v kendó nejsou žádné další kategorie – nezáleží na věku, technickém stupni, váze… Krátký výčet některých turnajů – Technika cup Praha – 2. místo open, 1. místo ženy, Sacuki cup Praha – 1. místo open, 1. místo ženy, Donau cup, Vídeň – 1. místo ženy… Byla až do října 2014 na průběžném 1. místě v žebříčku Národního poháru ČR v kategorii open (muži i ženy dohromady). Jako kapitánka ženského týmu se zúčastnila mistrovství Evropy ve francouzském Clermont-Ferrand, kde se dostala ze skupiny a pak se jí podařilo se v turnaji jednotlivců probojovat až do čtvrtfinále.

Filip Žižka (atletika, AK Bílina) – Patří mezi nejvýznamnější opory ligového (druhá nejvyšší atletická soutěž) A – týmu. Svými individuálními výsledky však patří také do české běžecké špičky, co se středních tratí týče. Stříbrný medailista na Akademickém mistrovství ČR se dobře bije i v kategorii dospělých, kde na mistrovství ČR na dráze obsadil dvakrát šesté místo. Na mistrovství ČR v přespolním běhu, kterým v roce 2014 byly slavné Běchovice, obsadil čtvrté místo.

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ

Josef Balcar (šerm, oddíl Sportovního šermu TJ Lokomotiva Teplice) – Mladý sportovec šermuje od roku 2008. Výsledky v sezoně 2013-2014 – mistrovství ČR – kategorie kadetů – 2. místo titul vicemistra, kategorie juniorů – 7. místo sezona 2014-2015 – mistrovství ČR – kategorie kadetů – 3. místo, mistrovství ČR kategorie juniorů – 3. místo, Evropský pohár kadetů ECC – 66. místo ze 636 závodníků, nominace na ME kadetů únor 2015 Maribor, nominace na MS kadetů duben Taškent.

Michaela Červínová (atletika, ASK Lovosice) – Úspěšná běžkyně má za sebou řadu úspěchů. Na MČR v hale 1. místo na 1500 metrů, MČR dráha 1500 m 2. místo, mezikrajové utkání ČR ve Vlašimi na 2000 m 1. místo, Evropský týden atletiky Brno 1500 m 1. místo.

Tereza Kudláčková (sportovní aerobik, Aerobik Junior Club Ivany Mrňákové z Ústí) – Mladá ústecká závodnice loni vyhrála, co se dalo. Stala se mistryní České republiky, mistryní Evropy i mistryní světa v kategorii junior ženy.

Lucie Svěcená (plavání, Jazzmani Žatec) – Zúčastnila se Světové olympiády mládeže, kde byla 6. na 100 m motýl a 9. na 50 m motýl. Na dospělém MS při své premiéře dohmátla 24. a 28., na MČR dospělých byla pětkrát první, na motýlkářských tratích 50 a 100 metrů nemá u nás konkurenci. Na MČR dorostu vybojovala devět medailí, z toho šest mělo zlatou hodnotu.

Daniel Trýzna (terénní triatlon, Zero Děčín) – Na MS v Hawaii bral 10. místo, celkově také vyhrál bodování Českého, ale i Evropského poháru.

David Vopat (judo, TJ VTŽ Chomutov) – Talentovaný judista vybojoval 5. místo na MČR dorostu ve váze do 60 kg, 1. místo v Českém poháru ve váze do 60 kg, 1. místo na mez. závodech ve Slovinsku, 2. místo na mez. závodech v Rakousku, člen reprezentačního výběru ČR.

KOLEKTIV DOSPĚLÍ

BK Děčín (basketbal) – Jeden z nejlepších týmů nejvyšší basketbalové ligy. V sezoně 2013/14 z toho bylo 4. místo, v polovině letošní sezony je to průběžné 2. místo.

TJ Slávie Chomutov (plavání) – Štafeta žen Simona Baumrtová, Barbora Veselá, Štěpánka Šilhanová a Rebecca Klímová. Na mistrovství ČR v Plzni se postarala o historicky první štafetovou medaili pro TJ Slávii Chomutov v kategorii dospělých. Skončila třetí v polohové štafetě, přestože věkem patří mezi dospělé pouze Baumrtová. Šilhanová s Klímovou jsou dorostenky a Veselá dokonce žákyně.

FK Louny (fotbal) – Družstvo mužů skončilo minulou sezonu v krajském přeboru na 9. místě. Po přestávce ale přišlo zlepšení, po podzimu jsou Louny druhé, bojují o postup do divize.

HK .A.S.A. Město Lovosice (házená) – Úspěšný účastník nejvyšší soutěže, který každý rok bojuje o medaile. V loňské sezoně dosáhli svěřenci trenéra Vladimíra Šumy na bronz.

FC Balticflora Teplice (futsal) – Třikrát byli „vlci", jak se mančaftu z haly Na Stínadlech říká, ve finále nejvyšší futsalové soutěže, třikrát se museli sklonit před uměním východočeské Chrudimi. Naposledy minulý rok na jaře. V prosinci futsalového obra konečně skolili, když ve finále Českého poháru vyhráli po dramatickém průběhu na penalty. Byla to první velká tuzemská trofej Balticflory. Teplice si dvakrát zahrály také Jeremenko Cup, což je Euro-asijský futsalový pohár, pro futsalisty má podobný význam, jako pro fotbalisty Evropská liga.

BK Sluneta Ústí (basketbal) – Ústecké Pandy loni překvapily basketbalový svět, když v nejvyšší české soutěži – Kooperativa NBL, vybojovaly historické 6. místo. Jejich hráč Kwamain Mitchell byl navíc zvolen nejužitečnějším hráčem celé soutěže!

KOLEKTIV MLÁDEŽ

AK Bílina (atletika) – Družstvo juniorů se v rámci mistrovství Čech utkalo se silnými a tradičními mládežnickými celky z velkých měst a velkou základnou – Libercem, Pardubicemi, Jabloncem, Hradcem Králové aj. Výraznými výkony junioři vybojovali krásné šesté místo a ve vstupní kategorii do vrcholové atletiky ukázali kvalitu bílinské atletiky.

Junioři Pirátů Chomutov (hokej) – Podruhé v historii klubu získali český mistrovský titul a velmi dobře reprezentovali také na Světovém poháru v Ufě, kde mužstvu chyběl kousek k postupu do semifinále.

Ústecký Aerobik Junior Club Ivany Mrňákové (sportovní aerobik) – Trojice Markéta Mrňáková, Tereza Kudláčková a Lucie Bílkovská se v uplynulém roce stala vicemistryněmi světa, mistryněmi Evropy a vicemistryněmi České republiky v kategorii Junior trio.

Sport Judo Litoměřice (judo) – Litoměřické dorostenky se postaraly o velké úspěch, když se staly mistryněmi republiky.

Juniorský fitness klub Louny (aerobik a fitness) – Lounské dívky získaly zlato na MS v trojicích, stříbro na ME a zlato na MČR. Navíc Adéla Citová vybojovala individuální bronz na MS, stříbro na ME a MČR.

TRENÉR

Martin Bocian (florbal, FbC 98 Chomutov) – Hlavní trenér chomutovských florbalistů, které v sezoně 2013/14 dovedl k vítězství ve 2. Lize. V sezoně 2014/15 je v nově vytvořené Národní lize s týmem opět v popředí a bude usilovat v play off o další postup, tentokráte do 1. Ligy.

David Lorenc (judo, Sport Judo Litoměřice) – Hlavní trenér úspěšného litoměřického oddílu, jeho svěřenci přivezli medaile z republikových šampionátů, prosadili se i ve světě.

Václav Němeček (box, BC Rohovník Armex Děčín) – Trenér mladých rohovníků vychoval několik výborných děčínských boxerů, vypomáhá i u reprezentace.

Ondřej Payma (plavání, Jazzmani Žatec) – Trenér mladých žateckých závodních plavců, kteří přivezli medaile z MČR žactva, dorostu i dospělých.

Martin Stavěl (basketbal, BK Sluneta Ústí nad Labem) – V uplynulé sezoně dovedl A mužstvo basketbalistů Slunety k historickému úspěchu v podobě 6. místa v nejvyšší české soutěži – Kooperativa NBL.

Zdeněk Ščasný (fotbal, FK Teplice) – Dnes už exteplický kormidelník se snažil i v uplynulém roce předvádět s týmem ofenzivní podívanou, dařilo se mu to hlavně na domácí půdě, kde několika týmům uštědřili několika gólové příděly.

MASTERS

Blanka Doležalová (dračí lodě, oddíl kanoistiky Sportclub 80 Chomutov) – Reprezentantka v posádce veteráni mix nad 50 let, vybojovala druhé místo a dvě třetí místa na ME v Račicích, dále pak jedno třetí a dvě čtvrtá místa na MS v Itálii a dvě druhá a jedno třetí místo na MČR ženských posádek.

Jiří Jakeš (oddíl Sportovního šermu TJ Lokomotiva Teplice) – Dvaašedesátiletý stříbrný vicemistr ČSSR z let 70. Již 5 let znovu aktivní šermíř veterán a trenér mládeže. Velká trenérská opora oddílu Sportovního šermu TJ Lokomotiva Teplice a reprezentace oddílu. V sezoně 2013/2014 obsadil v kategorie veteráni AK 3 věk 60 + třetí místo, které v další sezoně obhájil.

Lenka Königová (judo, Judo Děčín) – Další úspěšná sezona pro sympatickou děčínskou judistku. Z ME si přivezla dvě zlaté medaile, z MS bronz. Vyhrála i MČR a slovenské mistrovství.

Michael Maier (jachtink, YCR Jachting Roudnice) – Mistr světa v kategorii Masters v polských Sopotech, na startu 235 lodí (Evropa, Austrálie, USA, JAR). Titul mistra světa získal 6x, byl vyhodnocen nejúspěšnějším závodníkem v historii olympijské ktg. Finn. MRČR Finn 2. místo, MRČR Star 1. místo, MRČR ORC 1. místo.

Václav Panocha (atletika, AC Ústí) – Trojnásobný mistr České republiky v kouli, disku a vrhačském pětiboji. Překonal celkem osm českých rekordů ve věkové kategorii do 85 let.

Miroslav Urban (triatlon, Jazzmani Žatec) – Žatecký závodník absolvoval v roce 2014 několik triatlonů. Nejlépe se umístil ve své kategorii čtvrtý v Mělníku, každoročně se zúčastňuje i nejnáročnějších iron manů, letos byl devátý na Slovensku, devatenáctý na Elbě.

HANDICAP

Nicole Fryčová (plavání, ČAC Roudnice) – Zaplavala na mezinárodním mistrovství Německa v Berlíně tři limity na mistrovství Evropy ICP, kterého se ale ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.

Petr Kumstát (kuželky, bowling, stolní tenis, TJ UNION Děčín) – Výborný kuželkář, ale i stolní tenista. Mistr ČR, celkový vítěz ČP, kuželkář roku.

Josef Suchý (boccia, TJ Zdravotně postižených Nola Teplice) – Šestnáctiletý svalový dystrofik z Hrobu získal několik úspěchů na mezinárodní scéně. Největším je 9. místo na MS v Pekingu, kde vyhrál svojí skupinu. Ve světovém žebříčku poskočil z 52. na 16. místo, což by mu momentálně zaručovalo start na paralympiádě, po které touží. Kvůli své nemoci se nemůže pořádně hýbat, otočí jen hlavu.