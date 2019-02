Litoměřice - Basketbalisté Litoměřic zdolali v přímém souboji 1. ligy o postup do skupiny A1 Plzeň 84:65 a překonali svůj předsezonní cíl.

Basketbalisté litoměřického Slavoje mohou slavit. V posledním kole základní části porazili na domácí palubovce Plzeň 84:65, díky čemuž udrželi třetí místo a probojovali se do nadstavbové skupiny A1. Tím si zaručili účast v play-off.

„Je to strašně cenné vítězství, jsme hrozně šťastní, že se nám podařilo překonat předsezónní cíl,“ líčil po utkání trenér domácího celku Jan Šotnar. Jeho celku se sice nevyvedl vstup do zápasu a po první desetiminutovce prohrával 17:22, postupně ale duel otočil. „Poprvé v sezóně jsme byli kompletní, včetně děčínských posil, takže jsme tak trošku spoléhali jeden na druhého a trápili se. Soupeř vedl zaslouženě a mohlo to být i o víc. Nás držel výborným výkonem Jan Karlovský, který se vrátil po zranění,“ pokračoval v hodnocení domácí kouč.

„Ve druhé čtvrtině nás táhl Filip Kroutil, který trefil tři trojky v řadě, podařilo se nám zrychlit hru a získat vedení. Soupeř nás sice trošku překvapil zónovou obranou, kterou předtím nehrál, nám se ale povedlo na ni adaptovat,“ našel klíč k úspěchu.

Litoměřice se tak mohou těšit na Prostějov, Olomouc a Zlín, se kterými se utkají doma i venku, započítává se jim i bilance 1-3 s USK a Jindřichovým Hradcem. Nadstavba začne už o víkendu a Slavoj ji započne venku. Hraje se i během reprezentační přestávky.