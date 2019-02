Fantazie. Lovosice důležitý krok do play off zvládly!

Lovosice – To bylo drama! Se šťastným koncem. Lovosičtí házenkáři v boji o play off klíčovou předehrávku 20. kola zvládli, Zubří zejména díky skvělému úvodu druhé půle porazili 26:22 (13:10) a s jednobodovým náskokem se dostali před čtvrtečního soupeře na osmou příčku. Do konce základní část sehrají Lovci jen dva zápasy.

Lovosice - Zubří, utkání 20. kola extraligy házenkářů. Domácí střílí na soupeřovu branku. | Foto: Deník / Karel Pech

Devět branek domácích dal zkušený Jiří Motl, jen o jednu méně Václav Klimt. „Cíl bylo vyhrát o jednu branku více, než jsme u nich prohráli. To se povedlo (Zubří doma vyhrálo 29:26, pozn. red.). Už nám začínalo téct do bot, ale dneska se nám to povedlo. Chceme vyhrát v Brně a pak na závěr doma s Karvinou a nebude co řešit," uvedl lovosický snajpr Klimt. „Ve druhé půli jsme udělali moc technických chyb a domácí nás potrestali. V závěru jsme jen dotahovali," řekl hostující Marek Korbel, autor čtyř branek. Lovosice vedly už o osm branek, skvěle chytali na obou stranách brankáři Rangl a Malina. Ten v závěru po protestech hosty vyloučením oslabil a napínavou koncovku si Lovci pohlídali. Oslava mohla začít, fanoušci jásat. Extraliga, 20. kolo: HK FCC Město Lovosice – HC ROBE Zubří 26:22 (13:10) Nejvíce branek: Motl 9/2, Klimt 8/1, Malý 2 – Hrstka 6/1, Korbel 5, Zeman 3. Rozhodčí: Opava, Válek. Sedmimetrové hody: 5/3 – 2/1. Vyloučení: 2:4. Diváků: 950.

Autor: Vlastimil Novotný