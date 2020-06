„Není to jen o lezení, je to hlavně o kamarádství, o to nám jde především,“ říká trenérka Libuše Jandová. „Jsme jedna velká parta a říkáme si Brabenci,“ upřesní.

Areál, kde Brabenci cvičí, se nachází v blízkosti litoměřického koupaliště u řeky Labe. Kvůli tomu se klub v minulosti několikrát potýkal s velkou vodou, kdy bylo téměř veškeré jejich vybavení zničeno. Od té doby je areál postupně s pomocí Slavoje renovován.

STĚNA V KONTEJNERU

Okamžitě v něm zaujmou tři na sobě naskládané kontejnery, které nejde přehlédnout. Právě v jejich útrobách se ukrývá 7,5 metru vysoká lezecká stěna a nově vybudovaná boulderová stěna.

Součástí areálu je také klubovna, kde je na první pohled vidět, že Brabenci jsou pro většinu členů srdcová záležitost. Výzdobu tvoří nepřeberné množství fotek z různých společných akcí a výletů, z kterých čiší dobrá nálada a jsou na nich vidět samé úsměvy.

„Jsme pouze regionální klub a veškeré práce pro oddíl děláme při svém zaměstnání. Pokud je někdo opravdu dobrý a náš oddíl přeroste, už mu bohužel nemůžeme poskytnout patřičné zázemí,“ říká smutně trenérka, která má kurz první pomoci a je instruktorem lezení.

„Od dětí nechceme žádné velké výkony, ale přejeme si, aby je to bavilo a chodily sem rády,“ pokračuje ve vyprávění Jandová. „Trénink máme jednou týdně, ve středu. Děti jsou rozděleny do několika skupin podle věku a výkonnosti. Se staršími a zkušenějšími pak pondělky vyrážíme navíc do skal nebo na stěnu do Ústí nad Labem. Říkáme jim, že trénink je určitě důležitý, ale daleko víc si vážím toho, když vidím, že je mezi jednotlivými členy opravdové přátelství, které k lezení neodmyslitelně patří.“

NONSTOP LEZENÍ I PŘECHOD TATER

Již čtvrtým rokem pořádá oddíl zajímavou akci na závěr své sezony. Jmenuje se K2 aneb 24 hodin lezení nonstop. Letos by se měla uskutečnit od pátku do soboty předposlední víkend v červnu. „Těší mě, že se této akce zúčastňují nejen členové klubu, ale i jejich rodinní příslušníci a kamarádi. Klub má dlouhodobě naplněnou kapacitu. Je to dáno tím, že jsme kvůli bezpečnosti limitováni počtem děti,“ usmívá se spokojeně hlavní instruktorka.

Blíží se prázdniny a Brabenci se těší na soustředění. „Vždy se snažíme dětem nabídnout zajímavý program, tábory bývají tématické. V minulosti jsme třeba zvládli přechod Nízkých Tater nebo jsme společně sjížděli vodu,“ uzavírá své vyprávění Libuše Jandová.

AUTOR: JAKUB VÍTEK