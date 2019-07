Evropský šampionát rychlostních kanoistů už zvedá oponu

Jeden z top prázdninových sportovních podniků začal. Ostře sledované mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice v račické Labe Aréně otevřelo slavnostní zahájení. Šampionátu se ve čtyřech závodních dnech představí 698 závodníků z 35 evropských zemí. Želízka ve hře bude mít i Česko. Reprezentovat ho bude 34 sportovců v obou věkových kategoriích – 20 juniorů a 14 závodníků a závodnic do 23 let.

Račice - zahájení ME ve veslování | Foto: Deník / Pokorný Ladislav

„Máme několik nadějí na zisk medailí. Kdybychom v domácím prostředí dosáhli na tři a více, bylo by to výborné. Nejde však jen o pozice na stupních vítězů, důležitá jsou všechna finálová umístění v kontaktu s evropskou špičkou, snad jich bude dostatek,“ uvedl reprezentační trenér Pavel Hottmar. Na loňském evropském šampionátu v italském Auronzu získala česká výprava rekordních osm juniorských cenných kovů a jednu medaili v kategorii do 23 let. Od té doby se však někteří junioři přesunuli do vyšší věkové kategorie, kde se musí porvat se silnější konkurencí dospělých závodníků. Mezi juniory bude nakonec startovat šest loňských medailistů z velkých šampionátů, z nominace vypadl kvůli zdravotním problémům, jež pro něj znamenají konec sezony, loňský mistr světa ze čtyřkajaku Jakub Brabec. „To je pro nás bohužel v této kategorii výrazná ztráta, protože Kuba měl hned tři šance na výrazný úspěch – na singlu na pětistovce a dvoustovce a na deblkajaku na kilometru, kde s Tomášem Sobíškem získali medaili na mistrovství světa juniorů už před dvěma lety. Každopádně evropský šampionát v domácím prostředí je pro všechny závodníky skvělou možností ukázat to nejlepší za podpory nejbližších a kamarádů. Věřím, že se jim to povede,“ dodal Pavel Hottmar. Šampionát začal středečním hodinovým slavnostním zahájením, které ozdobilo vystoupení mažoretek, show týmu HOPsej na skákacích botách i denní ohňostroj. Dnes jsou na programu rozjížďky na kilometru a pětistovce, v pátek semifinále na těchto tratích a rozjížďky na dvoustovce. V sobotu dopoledne proběhnou finále na kilometru, odpoledne pak semifinále na sprinterské dvoustovce. Neděle bude patřit finálovým závodům na pětistovce a dvoustovce a po šesté hodině večerní slavnostnímu zakončení. Vstup na všechny dny šampionátu je zdarma. Nominace na mistrovství Evropy juniorů: Tomáš Sobíšek (K1 1000 a 500 m), Jakub Remuta (K1 200 m), Josef Záhora, Tomáš Hradil (oba K2 1000 m a K4 500 m), Michael Prokop, Patrik Podraský (oba K4 500 m), Štěpánka Sobíšková (K1 500 a 200 m a K2 500 m), Barbora Galádová (K1 1000 m a K2 500 m), Kateřina Zárubová, Adéla Házová, Gabriela Hermély, Barbora Betlachová (všechny K4 500 m), Jiří Minařík (C1 1000 a 200 m), Vojtěch Nováček, Martin Večerka, (oba C2 1000 m a C4 500 m), Vojtěch Burda, Matyáš Bokoč (oba oba C4 500 m), Denisa Řáhová (C1 500 a 200 m), Kristýna Havlová, Alena Krausová (obě C2 500 a 200 m). Nominace na mistrovství Evropy do 23 let: Jakub Zavřel (K1 500 a 200 m), Vilém Kukačka, Jan Vorel (K2 1000 m), Tomáš Veselý (K1 1000 m a K4 500 m), Vojtěch Procházka, Jakub Stejskal, Martin Sobíšek (všichni K4 500 m), Barbora Dimovová (K1 500 m), Anežka Paloudová (K1 1000 a 200 m a K2 500 m), Eliška Betlachová (K2 500 m), Petr Fuksa (C1 1000 a 200 m), Jiří Zalubil, Antonín Hrabal (oba C2 1000 a 500 m), Martina Malíková (C1 500 a 200 m).

Autor: Vlastimil Novotný