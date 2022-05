„Byla to naše premiéra a jako nováčci jsme poznali, že EuroNASCAR jsou skutečně ostré závody. Naši jezdci se na ně skvěle adaptovali. Především Aliyyah Koloc i Téo Calvet se skvěle orientovali v nabitém poli a nenechali si nic líbit,“ uvedl Ludovic Pezé, šéf stáje Motors Formula Team, s níž roudnická Buggyra spolupracuje také v tomto šampionátu.

„Jako pro nováčky je pro nás důležité naučit se správně nastavit auto. Nastupujeme proti týmům, které tu jsou sedm let i déle. Znají všechny finesy i šedé zóny set-upu. Celkově ale můžeme říct, že nám premiéra vyšla velmi dobře,“ dodal francouzský manažer.

K zásadní změně v týmu došlo ještě před samotným startem. Yasmeen Koloc stále trápí následky vážné havárie v závodě sportovních vozů ve Spa-Francorchamps, proto ji v kokpitu vozu pro závody šampionátu NASCAR 2 nahradil Téo Calvet.

„Tréninky jsem si užila, byl to úplně nový zážitek. Ale kvůli zranění ze Spa-Francorchamps bohužel pořád ještě nemohu závodit. Doufám, že to příští závod už vyjde,“ řekla 17letá pilotka.

NASCAR Pro

Její dvojče Aliyyah se jako nejmladší závodnice postavila na start v silném poli elitní kategorie NASCAR Pro. Vedle kvalitních soupeřů se musela vyrovnat i s enormním vedrem.

„V autě bylo pořádné horko. Vůz nemá žádné asistenty, takže musíte jet bez chyb. Na okruhu Ricarda Torma je řada náročných dlouhých zatáček, v nichž není snadné najít optimální jízdní stopu. Stále se učím, ale v tom horku to jde pomaleji,“ poznamenala pilotka.

I přes doslova saunu v kokpitu se mladá závodnice nezalekla ostrých soubojů a po oba dny byla ochotná rány přijímat i rozdávat.

Bohužel v sobotu její snahu v samotném závěru zmařily technické problémy. Předtím se Aliyyah úspěšně dařilo probojovávat se našlapaným polem kupředu.



„V té chvíli hlavou prolétlo: Ne, ne, ne! Snažila jsem se ze všech pokračovat dál. Docela mě to naštvalo, protože jsem jela dobrý závod a podařilo se mi několik aut předjet,“ popsala mladá pilotka své pocity.

V neděli už vůz poslouchal na sto procent a byl z toho její nejlepší výsledek víkendu v absolutním pořadí: 13. místo. „Start se mi hodně podařil. Byl to dlouhý závod, plný soubojů. Jsem ale ráda, že se mi podařilo získat tak dobré výsledky,“ uvedla spokojená závodnice.

V barvách Buggyry ve Valencii startoval v NASCAR Pro také litevský novic v programu Buggyra Academy Gustas Grinbergas. 19letý jezdec se postaral o nejlepší výsledek týmu, v sobotním klání se dokázal probojovat do top 10.

„Získal jsem pro tým výborné výsledky, s celým závodním víkendem jsem spokojený. Hodně jsme se toho naučili. Já osobně jsem absolvoval velké množství soubojů. Objevila se i řada problémů, ale ty jsme dokázali vyřešit a stále jsme se zlepšovali. Čím víc budeme mít za sebou času v autě, tím budeme rychlejší,“ věří talentovaný mladík z Litvy.

NASCAR 2

Aliyyah Koloc absolvovala ve Valencii podle plánů kompletní „dvojitou směnu“. Jako nejmladší pilotka se postavila na start i v závodech NASCAR 2.



V tom sobotním se i přes kontakt a menší hodiny držela se svými soupeři krok. Zabojovala si také s týmovým kolegou Téem Calvetem. Mladá krev Buggyry předvedli společný férový souboj. A co víc, v cíli byla Aliyyah klasifikována jako nejlepší žena.

„Tým udělal hodně práce, abych po technických problémech v EuroNASCAR Pro mohla jet i závod v druhé kategorii. Jsem za to moc vděčná. Start byl docela chaotický, několik aut přede mnou dostalo smyk. Musela jsem se jim vyhýbat, takže jsem něco ztratila. Dostihla jsem Téa, jenže v té chvíli mě zezadu nabral soupeř a já dostala smyk. Pak jsem znovu bojovala s Téem. Bylo to těsné, ale podařilo se nám vyvarovat vzájemného kontaktu. Skončila jsem jako nejlepší žena, což je super,“ uvedla Aliyyah Koloc.

V neděli ji potrápil defekt hned v prvním kole závodu. Pak ještě dostala trest průjezdu boxy, ale nevzdala se a dojela do cíle. Už proto, aby získala body potřebné do hodnocení Dámského poháru, v němž je průběžně druhá za Luli Del Castello. Na Italku ztrácí jen devět bodů. „Musela jsem hned v úvodu zajet do depa vyměnit gumy. Potom ještě přišel trest, ale závod jsem dokončila,“ uvedla Aliyyah.

Téo Calvet si svoji premiéru v EuroNASCAR, kterou završil nedělním pátým místem v hodnocení kategorie Junior, užil. „Na okruhu Ricarda Torma jsem předtím nikdy nejel. A řeknu vám, není to vůbec jednoduchá trať. Závody byly dramatické, plné soubojů a předjíždění, užil jsem si je. Auto pro NASCAR je hodně podobné závodnímu truckům takže ta změna nebyla tak dramatická,“ uvedl 21letý Francouz.

„V prvním závodě jezdec přede mnou prudce zabrzdil a já do něj zezadu vrazil. V tu chvíli jsem najednou viděl nebe a trochu se vyděsil. Ale opravdu jsem si to tady ve Valencii užil,“ dodal nadšený Calvet.

„Naši piloti byli tento víkend skvělí, atmosféra byla skvělá, na trati byly k vidění těsné souboje a celý tým se postupně zlepšoval. Už se těšíme na další závody,“ shrnul premiéru v EuroNASCAR Ludovic Pezé.

Club Challenge

Už v pátek si svoji okruhovou premiéru odbyla dakarská legenda Josef Macháček. A 65letý jezdec se v soutěži gentlemanů pod názvem Club Challenge neztratil. V druhé ze tří rozjížděk skončil dokonce na vynikající druhé pozici. V celkovém hodnocení si nakonec dojel na španělské trati pro šesté místo.

„I když mám 40 let zkušeností v terénu, okruh byl velká výzva. Je potřeba trénovat, nejde to úplně samo. Musíte trefovat správně brzdné body, rychle vyjíždět zatáčky,“ popsal nové zážitky držitel šesti dakarských beduinů.

Průběžné pořadí:



NASCAR PRO:

Celkově: 1. Rocca (It./CAAL Racing) 74 b., 2. Day (Izr./PK Carsport) 73, 3. Graff (Švéd./Speedhouse) 66,… 9. Grinbergas (Lit./Buggyra) 53, 18… A. Koloc (ČR/Buggyra) 40.

Junior: 1. Dauenhauer (Něm./Hendriks Motorsport)64,… 2. Grinbergas (Lit./Buggyra) 53, 5. A. Koloc (ČR/Buggyra) 40.

NASCAR 2:

Celkově: 1. Naska (It./CAAL Racing) 75 b., 2. Doubek (ČR/Hendriks Motorsport) 69., 3. Tziortzis (Kyp./Academy Motorsport ) 66,… 10. Calvet (Fr./Buggyra) 50, 23. A. Koloc (ČR/Buggyra) 30.

Nováčci: 1. Naska (It./CAAL Racing) 75 b.,… 4. Calvet (Fr./Buggyra) 50, 9. A. Koloc (ČR/Buggyra) 30.

Dámský pohár: 1. Del Castello (It/ CAAL Racing) 39 b., 2. A. Koloc (ČR/Buggyra) 30, 3. Casoli (It./Speedhouse) 29.

Hodnocení týmů:

1. CAAL Racing (#56) 139b.,… 8. Buggyra ZM Racing (#38) 103, 20. Buggyra ZM Racing (#29) 70.