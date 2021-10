„Slavia byla favorit s ambicemi na postup, navíc v našem posledním přípravném utkání byli naprosto suverénní," uznával sílu soupeře. „Do zápasu jsme vstoupili s tím, že nemáme co ztratit a rozhodně zbraně nesložíme před bojem. Téměř celé utkání jsme drželi těsné vedení a ve vyrovnané koncovce jsme především díky přesné střelbě za 3 body, kde nás výrazně podrželo trio Maděra, Ježek a Žamapach, slavili vítězství," zářil štěstím.

„Když mi kluci před zápasem gratulovali k narozeninám, žertoval jsem, že by pro mě vítězství nad Slavií bylo nejlepším dárkem,“ svěřil se po utkání rozehrávač Slavoje Jan Dvořáček, jenž coby narozeninový oslavenec přispěl k výhře pěti body a především osmi asistencemi.

Třetími zápasy pokračovala také I. basketbalová liga mužů. Litoměřický Slavoj čekal další spolufavorit na postup do nejvyšší soutěže, po Písku přicestovala do Litoměřic pražská Slavia. Stejně jako Sršni však odjela s prázdnou, domácí v dramatické koncovce urvali výhru 83:81.

