Zatímco zkušenější Aliyyah si ve svém premiérovém závodě dojela s Renaultem Clio pro zlato, její dvojče Yasmeen havarovala s formulí 4, když ve 140 km/h vyletěla z tratě a závodní víknd pro ni hned v prvním závodě skončil.

„Potkala ji technická závada, kvůli které vyletěla ve 140 km/h mimo trať a její formule byla příliš těžce poškozena. Je to samozřejmě velmi nepříjemná situace, ale Yasmeen je naštěstí v pořádku a psychicky to zvládá velmi dobře a my věříme, že díky této zkušenosti bude ještě silnější než kdy dříve. Ve třetí zatáčce přestalo její auto reagovat na řízení. Z Yasmeen se tak v tu chvíli stal pouhý pasažér a nehodě nemohla jakkoliv zabránit,“ pospal nebezpečnou situaci Tomáš Enge, mentor programu Buggyra Academy.

„Opravdu mě to mrzí, myslím, že jsem si vedla celkem dobře, a najednou jsem prostě nemohla zatočit. V tu dobu jsem byla na třetím místě ve skupině, takže jsem i trochu naštvaná, že to nedopadlo. Alespoň malou útěchou je pro mě sledovat, jak dobře se daří Aliyyah,“ líčila své pocity šestnáctiletá Yasmeen Koloc.

Její sestra Aliyyah byla v Grobniku na stupních vítězů hned čtyřikrát. A vždy jako vítěz! „Do Grobniku jsme jeli s cílem odjet co nejvíce závodních kilometrů, a to se nám podařilo splnit. Je potřeba, aby si holky zvykly na to, že mají okolo sebe ostatní závodníky a připravily se tak na velké závody, které je čekají. V případě Aliyyah se nám během víkendu podařilo najet okolo 900 km v závodním tempu, přičemž si měla šanci vyzkoušet jaké je to být na trati jak s výrazně rychlejšími, tak i pomalejšími vozy. To jsou velmi cenné zkušenosti, které se získávají opravdu těžko,“ řekl Enge.

„Naši misi jsme splnili. Cílem byla jezdecká příprava na velké evropské a světové závody a neměli jsme tak v podstatě žádné očekávání co se umístění týče. Takže to, že odsud odjíždíme se čtyřmi trofejemi, je krásný úspěch a rozhodně milé zpestření,“ zhodnotil první závodní víkend Jan Kalivoda, manažer týmu Buggyra Zero MIleage Racing.