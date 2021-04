/FOTOGALERIE/ Sestry Alliyah a Yasmeen Kolocovy se v rámci přípravy na Rallye Dakar 2023 chopily role testovacích pilotek a v Dubaji protáhly speciály Can-AM DV21 z dílny roudnického týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Dvojčata Kolocovy testují v dubajské poušti. Cíl mise? Dakar 2023. | Foto: Buggyra

„V Dubaji probíhají testy životnosti jednotlivých komponentů, holky to dávají a hlavně je to baví. Vzhledem k jejich předpokládané účasti na Rally Dakar 2023 vlastně pokračuje příprava,“ říká majitel úspěšné stáje a otec šestnáctiletých dvojčat Martin Koloc. „Z pozice lehce zaujaté osoby jsem ovšem svěřil veškeré pravomoci do rukou Davida (šéfkonstruktéra Vršeckého), jsem tady v roli pozorovatele, kromě toho řeším některé věci spojené s byznysem,“ vysvětluje. „Tým jede od Dakaru v módu, že když jsme se vyrovnali s loňskou sezonou, zvládneme všechno. Neřešíme, kdo co zavřel, kolik lidí se nakazilo. Naše testovací aktivity v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, jsou nebývalé,“ říká mistr Evropy v závodech tahačů.