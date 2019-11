Důležité – závěrečné info k Tip lize

Posledním podzimním vítězem Tip ligy je Pavel Čmejrek, který získal jako jediný 13 bodů. Po telefonické domluvě si tak u nás v redakci může vyzvednout six pack piva Gambrinus 10°. Učinit tak musí do středy 20. listopadu 2019, stejně tak všichni ostatní vítězové, kteří si své ceny ještě nepřebrali. Pak ceny propadají. Do tohoto data může také vznášet případné reklamace (na 725 543 740) k celkovému pořadí.

Podzimní TIP liga o televizi a sud piva. | Foto: Deník