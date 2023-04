Skvělé! Litoměřičtí basketbalisté využili druhý čtvrtfinálový mečbol a domácí výhrou 86:76 poslali na dovolenou favorizovaný Jindřichův Hradec. Sami se mohou těšit na semifinále.

Basketbalisté Slavoj Litoměřice ilustrační | Foto: Max Matúš Lacko

"Moc lidí nám před play-off nevěřilo, vlastně i my jsme do toho šli spíš s tím, že si chceme zahrát pěkný basketbal, jak s oblibou říká náš předseda Pepa Mayer," líčil po utkání šťastný rozehrávač Slavoje Jan Dvořáček. "Hned v prvním utkání z toho ale bylo celkem nečekané vítězství na palubovce soupeře, doma pak druhé. I přes klopýtnutí u soupeře jsme měli další postupový mečbol doma, a to bych označil za jeden z hlavních faktorů našeho postupu. Do utkání jsme totiž za skvělé podpory fanoušků vlétli s jediným cílem, a to sérii doma ukončit," popisoval dále.

Litoměřice vyhrály už první čtvrtinu o 12 bodů, pohodlný polštář si pak udržovaly v podstatě po zbytek duelu. "Hlavním důvodem byla dobrá práce na obou polovinách hřiště. Oproti poslednímu zápasu jsme zlepšili obranu jeden na jednoho a dokázali jsme dobře reagovat na soupeřovo zdvojování našich podkošových hráčů. Navzdory mírnému škobrtnutí ve třetí čtvrtině jsme si stále díky dobrému pohybu míče a celkem slušné úspěšnosti z dlouhé vzdálenosti udržovali dvouciferné vedení. V závěru jsme sice soupeři dovolili rozdíl ve skóre snížit, i tak jsme ale utkání dovedli do zdárného konce. Velké poděkování patří všem příchozím fanouškům, kteří nás celý zápas hnali vpřed," dodal autor devíti litoměřických bodů.

Stejný počet bodů zaznamenal také Jan Maděra, který viděl utkání podobně. "Před zápasem jsme si řekli že do něj musíme vstoupit s velkou energií a vše bude hlavně obraně. To se nám povedlo a dokázali jsme si vytvořit dobrý náskok. Ve druhém poločase jsme bohužel nechali rozstřílet hostujícího Kheila a Jocyse," mrzelo ho akorát popuštění uzdy dvojici jindřichohradeckých opor, které zaknihovaly 22, respektive 24 bodů.

"Zápas jsme ale drželi pod kontrolou i přes nátlak jindřichohradeckých a nakonec bereme vítězství a postup do semifinále, kde budeme hrát buďto s Brnem, nebo Novým Jičínem. Když se podíváme v jakém rozpoložení jsme byli okolo Vánoc, tak pro nás je postup do semifinále velký úspěch, ale uvědomujeme si že letos máme velkou šanci se dostat klidně až do finále 1. ligy," dodal optimisticky.

Basketbal, I. liga, čtvrtfinále, 4. zápas:

Slavoj Litoměřice - GBA Lions Jindřichův Hradec 86:76 (26:14, 40:27, 64:49)

Litoměřice: Karlovský 28, Grunt 19, Šotnar 10, Maděra a Dvořáček 9, Zajíc 6, Haiblík 3, Krupka 2, Wiesner a Gabriel 0.

J. Hradec: Jocys 24, Kheil 22, Karasov 10, Oupoh a Linhart 5, Slowiak a Singleton 4, Valentíny 2, Mkpa a Kölbl 0.

Trojky: 21/10 - 28/10. TH: 21/16 - 29/20. Doskoky: 38 - 34. Diváci: 250.

Konečný stav série: 3:1. Postupuje: Slavoj Litoměřice