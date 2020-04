Litoměřice jsou město, které leží na soutoku Labe a Ohře, tudíž mají vhodné podmínky pro vodní sporty jakými jsou například veslování a jachting. A právě tyto sporty patří již řadu let k litoměřickému Slavoji.

Již v dobách vzniku Slavoje patřilo veslování mezi zakládající sporty. Veslování má v Litoměřicích mnoholetou tradici. Zdejším oddílem prošla řada, dnes už legend, tohoto sportu a v současné době vychovává budoucí veslařské naděje. Jedním z nich je i talentový mladší žák Adam Mejta, který za svůj dosavadní největší úspěch považuje čtvrté místo na mistrovství republiky.

Pochází z veslařské rodiny a sní si svůj sen o olympiádě, které se kdysi zúčastnil i jeho děda, jenž se k veslování dostal už ve své rodné Třeboni. Je známo, že tréninky veslařů jsou velmi fyzicky náročné. „Na začátku se musíme pořádně zahřát u běhu, potom přijdou na řadu jízdy a ke konci tréninku ještě vyklusáváme,“ potvrdil Mejta. „V zimě trénujeme v tělocvičně, v posilovně nebo v hale na veslařských trenažérech. Nestěžuji si, baví mě to, zažijeme u toho spoustu legrace,“ dodal. Jeho veslařským vzorem je právě děda, dále jeho teta a samozřejmě Ondřej Synek, s tím se setkal osobně.

TALENT ZE ŠKOLNÍ SOUTĚŽE

Další z líhně veslařských talentů je mladý závodník Ondřej Záruba. Ten se k veslování vlastně dostal náhodou. Vyhrál totiž školní soutěž v přeboru na trenažérech. „Vyhrál jsem první místo. Bylo mi sděleno, že mám sílu, které by se dalo využít při veslování. Dostavil jsem se na nábor, zkusil jsem si to na vodě a dnes jsem za to rád,“ vylíčil své začátky Záruba.

Zde se ukazuje, jak je důležité pořádat školní soutěže v různých sportovních disciplínách. Je to příležitost pro spoustu dětí se s daným sportem blíže seznámit. Pořadatelé mají možnost případné talenty oslovit a ke sportu je přitáhnout.

Záruba je také mistr České republiky v jízdě na skifu starších žáků. „Konečně je jaro, už se moc těším, až si pořádně zatrénuji na vodě,“ prozradil. „Mým veslařským vzorem je mimo Ondřeje Synka i Václav Chalupa, setkali jsme se na Lipně a oceňuji jeho rady ohledně techniky veslování.“

Momentálně asi největší hvězdou oddílu je Matouš Bělohlávek. Ten bohužel kvůli pandemii koronaviru, kdy se ruší veškerá sportovní klání, nejspíš přišel o možnost dostat se do české reprezentace. Také jeho dostala k tomuto sportovnímu odvětví náhoda. Začínal totiž s basketbalem a protože se očekávané výsledky nedostavily, napadlo ho vyzkoušet si veslování, u kterého už zůstal. Mimochodem tomuto sportu se kdysi věnovali i jeho strýc a děda.

„Je to dřina. Musím si připravit loď, samozřejmě nesmím zapomenout na vesla a pak teprve začíná samotný trénink. Ten většinou ještě končí vyklusáním nebo protažením. Je potřeba udržovat si fyzičku,“ popsal i on tvrdou řeholi, byť mu veslování přirostlo k srdci. Zároveň poopravil domněnku, že soutok dvou řek je pro vodní sporty tím nejideálnějším místem. „Litoměřice leží pod jezem, v tom spatřuji nevýhodu. Jsou tam časté vlny, takže pro trénink využíváme i klidnější Ohři.“

ÚSPĚŠNÉ JSOU I ŽENY

Úspěchy ale nejsou jen doménou mužů. Trofeje sbírá třeba i veslařka Petra Hojdarová, která vyhrála mistrovství České republiky na dvojskifu. „Veslování mě baví, dělám to pro zábavu. Musí se hodně dřít na trénincích a úspěch se určitě dostaví,“ svěřila svůj recept na úspěch.

Všichni se shodují v tom, že veslaři tvoří prima partu, kde není nouze o legraci. V klubu má téměř každý svého kamaráda, kde se může jeden na druhého spolehnout. A když je to korunováno úspěchy, zapomene se i na mozoly, které každý poctivý veslař vlastní.

A čím je způsobeno, že veslování nemá takové postavení jako atraktivnější fotbal nebo hokej? Oslovení trenéři se shodují: „U veslování nevydrží každý, je to náročný sport, se kterým se u nás začíná v až v deseti letech. Pak je tu druhá věc, a to je velmi malá propagace veslařství. V televizi je minimum přenosů z veslování, maximálně jen nějaké velké závody.“

Většina litoměřických veslařů má za svůj vzor Ondřeje Synka, který pořádá závody v Brandýse nad Labem. Závodníci litoměřického Slavoje se jich pravidelně zúčastňují, odměnou pro ně je, když jim slavný reprezentant předává medaile.Mezi další se řadí Zdeněk Pecka či Milan Bruncvík, to už jsou dneska legendy.

Další vodní sporty, které má litoměřický oddíl pod svými křídly, patří klub vodních motoristů. Je možné přihlásit se do vodní turistiky a nebo začít navštěvovat jachting. Oddíl rád uvítá nové členy.

