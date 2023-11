Takové drama ještě před startem závodu historie týmu Buggyra ZM Racing dlouho nepamatuje. Pouhých několik dní před prvními kilometry soutěže Dubai International Baja neměla Aliyyah Koloc k dispozici svůj závodní stroj. Přitom jde o zásadní test před lednovou Rally Dakar, v níž 19letá pilotka jako jediná žena pojede v elitní kategorii automobilů T1+.

Aliyyah Koloc před generálkou na Dakar nakonec stihla najet testovací kilometry.

Celý příběh měl naštěstí díky letadlu společnosti DHL šťastný konec.

Vůz Red-Lined REVO T1+ měl z jihoafrických dílen dorazit do Spojených arabských emirátů lodí. Jenže celosvětové logistické problémy se nevyhnuly ani přístavům v JAR a místo spojení po moři se muselo začít hledat nové řešení. Byly to napjaté okamžiky, protože dostat narychlo auto do 6 400 km vzdálené Dubaje nebylo vůbec snadné.



Naštěstí společnost DHL, která mimo jiné přepravuje po celém světě monoposty formule 1, ukázala svoji operativnost. Vůz dopravce převzal v Jižní Africe a včas a v naprostém pořádku jej dodal do dějiště soutěže. Aliyyah Koloc tak před generálkou na Dakar ještě stihla najet testovací kilometry.

„Dvě lodě po sobě, které měly převážet auto z Jižní Afriky do Dubaje, měly zpoždění. Jedna 14 dní a druhá dokonce tři neděle. To pro nás bylo absolutně nepřijatelné, protože tím pádem by Aliyyah musela vypustit Baju Dubai a zásadně by to narušilo naši přípravu na Dakar. Proto jsme požádali pomoc společnost DHL. Tam nám vyšli ve všem vstříc. Během pouhých tří dní zajistili přepravu z Jižní Afriky do Dubaje s výborným servisem,“ uvedl šéf Buggyry Martin Koloc.

Díky pohotovosti logistického giganta se tak Aliyyah Koloc může spolu s jihoafrickým navigátorem Riaanem Greylingem postavit na start soutěže, která je vyvrcholením letošního ročníku Světového poháru FIA v cross-country bajas.

„Velmi se těším na svůj druhý závod ve voze T1+ a na Baja Dubai, kterou pojedu také podruhé. Ano, loni jsem zde získala titul šampionky Poháru FIA Středního východu v cross-country bajas, ale také si vzpomínám na velkou havárii v první etapě. Proto jdu na start se smíšenými pocity. S vozem T1+ nemám mnoho zkušeností a v poušti s ním budu závodit poprvé. Na tuhle výzvu se moc těším a jsem ráda, že si v rámci přípravy na Dakar 2024 co nejvíce zajezdím,“ uvedla Aliyyah Koloc.

Na startu bude i druhý zástupce Buggyry, jímž je nestárnoucí Josef Macháček. Ten se objeví ve speciálu Buggyra Can-Am DV21 třídy T3. „V rámci programu Buggyra Academy budu v Dubaji startovat s vylepšeným vozem. Cílem je naostro si vyzkoušet nové díly a konstrukční prvky, abychom viděli, jakou cestou vývoj DV21 pokračuje,“ vysvětlil offroadový mohykán, jemuž bude dělat navigátora David Schovánek.

Dubai International Baja startuje v pátek show v podobě nočního prologu konaného v rámci Dubai Festival City. Jezdce čeká dvoukilometrová trať s pozadím v podobě velkolepého dubajského panoramatu. V sobotu je naplánována první etapa o celkové délce 336,5 km, z čehož bude 170 km měřených. V neděli to bude 337 km s RZ o délce opět 170 km s cílem v areálu Dubai Festival City.