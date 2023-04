/FOTO, VIDEO/ Premiéry dopadly na jedničku. První závody v barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra a první vítězství. Toto tvrzení platí po prvním podniku středoevropského okruhového šampionátu FIA CEZ na Oscherslebenu pro oba juniorské jezdce týmu. Jáchym Galáš vyhrál první závod, Matěj Pavlíček pak druhý.

Mičánek v akci | Video: www.youtube.com

Suverénní start sezony předvedli oba nováčci v barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Kromě nejvyššího stupně, na kterém se vystřídali, si Jáchym Galáš i Matěj Pavlíček připsali i třetí, respektive druhé místo.



„Lepší start sezóny jsme si nemohli představit. Kromě výsledků je ale důležité, že oba jezdci jsou maximálně soustředění, disciplinovaní a skvěle spolupracují s týmem,“ chválí oba piloty i celý tým manažer týmu Jiří Mičánek jr. Dvojice Lamborghini Huracán ST EVO2 dominovala kategorii GTC, upozornila na sebe ale i v celkovém pořadí. Matěj Pavlíček v druhém závodu dojel celkově druhý, nestačil jen na vůz specifikace GT3 Filipa Salaquardy.

Oba piloti si přitom stejnou měrou vybrali i závodní smůlu. Matěj Pavlíček se v prvním závodě roztočil hned v první zatáčce a výsledné druhé místo si pak vyjel skvělou stíhací jízdou. Jáchym Galáš si smůlu vybral na startu druhého závodu, kdy jej roztočil nezaviněný kontakt s Liborem Milotou. I tak se zvládl dotáhnout na třetí pozici ve třídě GTC. „Těch incidentů je na jednu stranu škoda, na druhou stranu si oba aspoň zazávodili,“ říká s úsměvem Jiří Mičánek.

Zpětně oba jezdce mrzelo hlavně to, že je tyto chyby připravily o možnost vzájemného souboje. I v kvalifikaci a trénincích totiž oba piloti jezdili velmi podobné časy. Podle testovacího pilota týmu Josefa Záruby, který oba juniory nyní koučuje, je v tom obrovská výhoda pro celý tým.

„Oba jedou podobně rychle, ale zároveň mají odlišný jezdecký styl. Díky tomu máme bezprostřední srovnání dat z jednotlivých zatáček a jsme schopní se velmi rychle učit,“ pochvaluje si Josef Záruba. Svoje svěřence po prvním závodu chválí. „Už na testech nás překvapili, jak jsou rychlí. A teď to jen potvrdili. Je prostě vidět, že když se člověk připravuje, maká na sobě a jde si za svým cílem, vyplatí se to,“ naráží Záruba na tvrdou několikaměsíční přípravu, kterou mají Galáš s Pavlíčkem za sebou.

Oba jezdci se skvěle uvedli už v sobotní kvalifikaci. Tu nakonec ovládl Galáš. „V TCR bylo extrémně důležité poskládat v kvalifikaci jedno dokonalé kolo ve všech sektorech a tuto schopnost se mi podařilo přenést i sem, z toho mám velkou radost. Díky tomu jsme měli pole position,“ popisuje jezdec. Naopak Pavlíčkovy snahy o nejrychlejší kolo zhatili buď pomalejší soupeři na dráze, nebo vlastní drobné chyby. „Ve druhé kvalifikaci jsem měl rychlost, ale udělal jsem chybu v poslední zatáčce, kvůli které jsem celou výhodu ztratil,“ mrzelo zpětně Pavlíčka.

Stejně tak litoval incidentu ze startu prvního závodu. „Nepovedlo se mi ohřát pneumatiky, start byl docela dramatický, soupeři mě tam sevřeli a já jsem se otočil,“ popisuje klíčový moment prvního závodu. Na chybu ale navázal skvělou stíhací jízdou, ve které mu pomohl i výjezd safety car, který smazal časové rozestupy mezi jezdci. Závod nakonec dokončil hned za svým týmovým parťákem.

Ve druhém závodě si smolný okamžik oba jezdci prohodili. Tentokrát skončil v hodinách Galáš, kterého postrčil Libor Milota. „Analyzovali jsme onboard a shodli jsme se, že jsem nemohl nic udělat. Je to škoda, i kvůli tomu, že ten incident byl s GT3, proti kterému nezávodíme,“ krčí rameny Galáš. I on se ale rychle dostal zpátky do tempa a závod nakonec dojel na třetí pozici.

Podle Jiřího Mičánka je dominance obou jezdců výsledkem poctivé přípravy, kterou v rámci juniorského programu týmu absolvovali. „Dojeli jsme v prvním závodu na prvním a druhém místě. Co může být víc,“ říká šéf Mičánek Motorsport powered by Buggyra. A vyzdvihuje i pozici obou pilotů v celkovém pořadí. Ve velmi konkurenční sestavě, které dominovaly vozy specifikace GT3, totiž dvojici Galáš – Pavlíček překonali jen tři jezdci, všichni tři právě s GT3 se zkušenostmi z profesionálního startovního pole GT3.