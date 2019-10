Basketbalisté Slavoje Litoměřice slaví druhou výhru v I. lize. Po Jindřichově Hradci zdolali v domácím prostředí také Vyšehrad, pomohla jim především výtečná obrana.

Basketbalisté Litoměřic ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Litoměřičtí chtěli napravit nepovedený zápas v Písku a do utkání tak vlétli skvěle. Už v úvodní desetiminutovce si vypracovali patnáctibodové vedení, to pak udržovali víceméně celý zápas. „Soupeř přijel v laufu po dvou výhrách, přivezl i dvě největší zbraně, Tyrnu a Chána, což jsou ostřílení borci se zkušenostmi z nejvyšší soutěže i ze zahraničí. Díky zónové obraně s námi vydrželi fyzicky celý zápas, o to cennější výhra je,“ hodnotil trenér Slavoje Jan Šotnar. „Nám se díky kvalitní defenzivě soupeře příliš nevedlo v útoku, naopak s naší obrannou hrou mohu být spokojen. Díky nadstandardnímu výkonu jsme Vyšehrad udrželi na 65 bodech, což bylo hlavním klíčem k úspěchu.“