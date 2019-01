Štětí – Hodně zajímavá motoristická akce se chystá v sobotu 20. června v Mariánských Lázních, kde se na jediném českém stadiónu na dlouhou plochou dráhu pojede mistrovství světa.

ČESKÝ ŠAMPIÓN Josef Franc v zatáčce před Martinem Smolinskim. | Foto: Thomas Schifner

Určitě u toho nebude chybět ani štětský moderátor, neúnavný propagátor ploché a spolupracovník Deníku Miloslav Čmejla ze Štětí, který prozradil, že na západě Čech se už letos uskutečnily jiné zajímavé podniky. „Nejprve to bylo v dubnu dvoudenní soustředění dlouhodrážních jezdců, kterého se zúčastnili kromě známých jmen také noví mladí jezdci. Bylo jich šest a vedli si od prvních chvil přímo bravurně. Vybojovali si tím start při MČR, které se jelo v květnu.



Dva nováčci, Málek a Štichauer, dokonce bojovali o nejvyšší stupně. Málek nakonec skončil v mezinárodním poli na čtvrtém místě. Titul obhájil světový finalista Josef Franc. Pořadatelé navázali krásnou spolupráci s místními základními školami. Jejich žáci tvořili nádhernou kulisu i atmosféru při soustředění v dubnu, tak i při finále MČR."



Na zítřek je naplánována letošní největší akce – závod mistrovství světa na dlouhé dráze. „Účastníci z několika zemí budou bojovat o postup na mistrovství světa na příští rok. V tom je závod důležitý a je to zároveň důvodem ke kvalitním soubojům," vysvětlil Miloslav Čmejla.



Startovní listina se ještě dolaďuje. „Ale jistý je start našich nejlepších – Richarda Wolffa a mistra republiky a bronzového medailisty z MS Josefa France. Místní pořadatelé, kteří patří k nejlepším na světě, připravují i doprovodný program. Ve vloženém závodě by se objevili i naši další jezdci včetně nováčků, kteří tolik zazářili při letošním českém finále.



Krásné lázeňské město, které se proslavilo nejen známými lázněmi, ale i světovou plochou dráhou, je připraveno přivítat hosty a zároveň diváky mistrovství světa a dobře se o ně postarat. Vše začíná dopoledními tréninky. Slavnostní nástup je ve 13 hodin, závod začíná o půl hodiny později. Pořadatelé se těší na diváky i na pěknou atmosféru, která je při závodech v Mariánkách tradicí."