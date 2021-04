„Do Frýdku jedeme s dobrou náladou a pohodou, která v týmu panuje a kterou budeme chtít ukázat i na hřišti. Jedeme tam sérii ukončit,“ hlásil před tripem David Kylíšek. „Chtěli bychom to ukončit už v sobotu výhrou a užít si volnou neděli,“ doplnil odhodlaně Josef Jonáš.

Optimismus je na místě. Vždyť Lovce po dvou přesvědčivých výhrách dělí od postupu do semifinále jediný krok. Zároveň si ale uvědomují, že soupeř nebude chtít pustit sérii tak snadno. „Je důležité, abychom nezapomněli, že proti nám stojí velmi zkušený tým, který není možné za žádných okolností podcenit. Zápasy play-off, navíc na hřišti soupeře, nejsou nikdy jednoduché. Ale my budeme bojovat,“ slíbila švédská opora Severočechů Max Jonsson.

„Rozhodně nás nečeká nic lehkého. Takto zkušený soupeř nebude chtít prohrát v sérii 0:3. My ale jedeme k soupeři s jasným cílem ukončit sérii na jeho palubovce,“ řekl bojovně Jonáš.

Brankář Vít Pyško vzkazuje, že hráči Pepina jsou odhodlaní vrátit sérii zpět pod Lovoš. „Do takové situace jsme se dostali sami a teď je jen na nás, abychom dva domácí zápasy vyhráli a ve středu jeli do Lovosic pro postup do vysněného semifinále. Soustředíme se teď jen na sobotní utkání. To prostě musíme zvládnout za každou cenu.“