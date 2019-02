„Bylo to další těžké utkání, což jsme i čekali. Pokud chceme postoupit do play-off, tak musíme bodovat, ale to potřebovali i Lovosice. Bylo to drama až do konce se šťastným koncem pro nás,“ řekl Matěj Mazur, jeden z mladších hráčů v dresu Pepino SKP Frýdek-Místek.



Hostům nepomohlo ani 8 branek Motla a Malého, o dvě méně připsal Kupa.



Lovci zkusili ve Frýdku-Místku variantu s hrajícím trenérem Janem Landou, ovšem ani ta nevyšla. Co se týče samotného utkání, tak hosté do něj vstoupili nadějně a ještě dvacet minut před koncem vedli o dva góly. Šťastnější ale byli domácí.



„Velký vliv na výsledek měl fakt, že jsme nezvládli závěr prvního poločasu, přitom do zápasu jsme vstoupili velice dobře. V první půli jsme totiž byli o něco lepším týmem. Nicméně svou nedisciplinovaností jsme iniciativu ke konci první půle přenesli na stranu domácích. Ve druhém poločase jsme pak od pětadvacáté minuty nedokázali vyhrát osobní souboj v obraně. Na naši branku šlo tak příliš mnoho střel z volné ruky,“ řekl lovosický ředitel Voltěch Srba.



Už ve čtvrtek sehraje lovosická parta zápas 20. kola doma v hale Chemik proti Zubří (18.05).