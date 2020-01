„Myslím, že jsme až na desítku v kamionech splnili všechny cíle, co jsme si předsevzali,“ zhodnotil vystoupen manažer týmu Jan Kalivoda.

Kamionistu Martina Šoltyse dělila jediná příčka od top ten, kde se po většinu Dakaru pohyboval.

„Letošní Dakar byl na jednu stranu hodně lehký, protože byl velmi rychlý. Bylo to o tom, že musíte držet plný plyn a nebát se toho, že spadnete do nějaké díry. Těch těžkých etap, jako bylo například loni v Peru, bylo málo. Snad jen dvě. Ale my jsme si Dakar hodně užili a ty zážitky nám nikdo nevezme,“ bilancoval Šoltys.

Jeho týmový parťáka Josef Macháček při premiéře nového speciálu Can-Am Buggyra MK50 XRS obsadil celkově 27. pozici.

„Tím, že to byl Dakar na novém území, tak v mnohém překvapil. Že bude zima, jsme věděli, ale určitě jsme všichni čekali více písku a méně kamení. Tomu všemu uškodila rozlehlost země, protože když chtěl pořadatel udělat etapu s jednou části v písku a s druhou v kamení, tak se muselo hodně přejíždět, a to se samozřejmě mnoha jezdcům nelíbilo,“ ohlédl se Macháček.



„Kluci podávali stabilní výkon a je vidět, že je na čem stavět. Pepa (Macháček) s Vlastíkem (Tošenovským) to měli s novým autem o poznání složitější, ale cílem bylo dojet a tím pádem najet co nejvíce kilometrů, a to se splnilo. Máme mnoho poznatků na to, abychom tento projekt mohli posunout dál,“ pochvaloval si Kalivoda.



„Já jsem si Dakar neskutečně užil. To, jaké nasazení všichni měli, prostě všichni pracovali jako jeden tým, a tak tento ročník byl vůbec tím nejlepším v naší historii. Na druhou stranu to byl hodně těžký Dakar, protože z dvanácti nocí jsme jich deset dělali až do rána,“ uzavřel mentor roudnického týmu Martin Koloc.