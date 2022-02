Ti se mu za to odvděčili, každý si totiž do zápisu zapsal nějaký bodový přísun. Slavoj vládl po celé utkání, pod košem Slezany přeskákal 45:26, sedm desítek diváků se nakonec dočkalo i populární stovky. Severočeši si tak upevnili čtvrtou příčku ve skupině o 1. – 6. místo, v dalším kole jedou do Svitav (26.2., 18.00).

Basketbal, I. liga, nadstavba o 1. - 6. místo:

Litoměřice – Snakes Ostrava 102:53 (26:10, 51:29, 75:41).

Nejvíce bodů: Haiblík 16, Karlovský 15, Žampach 11, Dvořáček a Šteffel 10.

Trojky: 19/6 – 21/4. TH: 15/10 – 17/7. Doskoky: 45 – 26. Diváci: 70.