Račice - Martin Fuksa a Josef Dostál se probojovali do finále mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích.

Martin Fuksa si zajistil účast ve finále. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Měla to být poklidná rozjížďka, jenže nebyla. První start kanoisty Martina Fuksy na mistrovství světa v Račicích nabídl vzrušující podívanou. Česká medailová naděje díky drtivému závěru vyhrála rozjížďku na 1000 m a zajistila si tak přímý postupu do sobotního finále.

Do boje o medaile prošel přes semifinále kajakář Josef Dostál na kilometrové trati. V semifinále na 500 m uspěly i deblkanoistky Jana Ježová a Lenka Součková.

Vicemistr Evropy na kilometru Fuksa svedl bitvu s trojnásobným medailistou z loňské olympiády v Riu Isaquiasem Queirozem z Brazílie, kterého v závěrečných metrech předstihl a zvítězil o více než dvě sekundy. K heroickému výkonu ho vybičoval děda a račické tribuny.

„Brazilec měl klasicky strašně rychlý start. Byl hodně přede mnou, ale v jednu chvíli jsem si řekl, že mi neujíždí. Nějakých tři sta metrů do cíle jsem zkusil zafinišovat, najednou na mě začal řvát děda a tribuny se rozveselily, tak mi to nedalo a zkusil jsem to. Když už jsme bojovali, tak jsem to nemohl pustit,“ usmíval se Fuksa.

Před startem přitom plánoval, že úmyslně skončí druhý, aby ve finále nejel vedle největšího favorita Němce Sebastiana Brendela. Nakonec byl rád, že rozjížďku vyhrál a bude mít volno. „Nechtěl jsem jet kilák navíc, protože to hrozně bolí,“ oddechl si Fuksa.