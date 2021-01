Únavu v cíli vystřídala radost. Josef Macháček po problémech průběžného lídra Quintera (USA) se ujal se speciálem Can-Am DV21 vedení ve své kategorii. „Pořadatel si dal opravdu záležet. Navigačně složitý, všude samý kámen, už na šestém kilometru začaly první kolize. I když jsme se snažili jet opatrně, byly z toho dva defekty. Za mě určitě maximální spokojenost,“ uvedl Macháček, který figuruje na prvním místě v průběžném pořadí lehkých prototypů. Zároveň se zařadil mezi jezdce kalibru Peterhansela, kteří se těšili na Dakaru z průběžného lídrovství ve dvou různých disciplínách.

Mimořádný výkon podává při své premiéře Tomáš Enge, který zaostal za vítězem měřeného úseku jen o sedmačtyřicet vteřin a skončil v etapě druhý. „Nejelo se vůbec v písku, ale vše vedlo po pistách nebo mimo ně a hrozně se prášilo. Tím, že jsme měli včera problém, jsme museli předjíždět spoustu aut a ztratili desítky minut. Byla to další zkouška odolnosti posádky a auta. S umístěním jsem samozřejmě spokojený. Doufám, že další den využijeme dobré startovní pozice a poletíme,“ řekl v bivaku Enge.

Hned od začátku letěl s kamionem Tatra Phoenix Ignacio Casale. Ještě v polovině etapy trojnásobný vítěz kategorie quadů senzačně vedl! Pak ale přišly problémy s elektronikou a velká ztráta. „Bylo to neskutečné. Předjížděli jsme Kamazy a spolu s Alvarem věděli, že dnes máme na vítězství. Vše klapalo a navigace nám šla bez problémů. Pak jsme ale zastavili a zjistili, že nám odešly baterie a už nenatočili motor. Je to velká ztráta a velké ponaučení. Ale je to náš první rok v kategorii kamiónů, získáváme zkušenosti. Chceme tu být i příští rok a bojovat o první trojku,“ prohlásil chilský závodník.



Problémům se nevyhnul ani Martin Šoltys, který si dojel pro deváté místo. „Hned na začátku etapy jsme měli problém se šrouby na turbu, s Tomášem Šikolou jsme vedli debatu, jestli to vyměníme nebo dojedeme. Je to tam vždy hrozně rozpálené a výměna trvá opravdu dlouho, až hodinu. Rozhodli jsme se, že to dojedeme a tu ztrátu vidíte sami. Do toho jsme řešili ještě jeden defekt pneumatiky. Zastavili jsme i u Ignacia, který měl problém s baterií, ale nedokázali jsme mu pomoci. Jsem opravdu rád, že jsme tady, protože to bylo o štěstí,“ uvedl.