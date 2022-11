„Cílem zde bylo získat co nejvíce zkušeností v rámci přípravy na Dakar a udržet si vedení v hodnocení Poháru FIA Středního východu v cross-country bajas," sdělila mladá závodnice. "Byl to také můj první podnik se Stéphanem. Je to opravdu milý chlapík, dobrý mechanik a navigátor, takže to byla velmi dobrá zkušenost."

Po administrativních přejímkách se Aliyyah Koloc vydala na trať kvalifikačního rychlostního testu, který rozhodl po pořadí na startu první etapy. Zajela sedmý nejlepší čas a byla nejrychlejší z účastníků kategorie T3 ze Středního východu.

První skutečný test schopností pilotů přišel, když odstartoval 101 km dlouhý měřený test kolem městečka Jubbah ležícího severně od centra soutěže v Hailu. O něco delší druhá erzeta (127 km) vrátila posádky do Hailu. Aliyyah Koloc zakončila první den na průběžném osmém místě celkově a druhá v kategorie T3 v rámci středovýchodního poháru.

"Byl to dobrý den, bez problémů," přemítala Aliyyah v bivaku. "Byla to opravdu rychlá etapa, kdy se jelo celou dobu na písku. To bylo opravdu zábavné, protože mám takové povrchy ráda. Měla jsem dobrý pocit z toho, jak to dneska šlo.

Další den následovaly další dva měřené úseky, které se jely v terénu kolem vísky Farhaniyah umístěné západně od Hailu. Koloc výborně sedl ranní déšť, čehož využila k rychlé jízdě na kompaktním terénu, která jí vynesla celkově čtvrté místu v etapě. To ji v konečném pořadí Saudi Baja – Hail posunulo na páté místo celkově, druhé ve třídě T3 a především si odvezla vítězství v hodnocení Poháru FIA Středního východu v cross-country bajas, kde zůstala průběžně na čele bodování.

Se svým výkonem spokojená: "Ráno pršelo, takže písek na rychlostních zkouškách byl dost mokrý, ale bylo to rychlé jako včera. Na trati bylo více kamenů a velmi pěkná krajina. Jsem opravdu spokojená s tím, jak jsme si dnes vedli. Po včerejších problémech jsme skvěle zapracovali na autě. Konečný etapový výsledek je velmi dobrý, byli jsme čtvrtí celkově a první na Středním východě. Navíc celkově druzí T3, takže to byl opravdu dobrý den.“

Druhý den přinesl také nejeden pikantní boj. "Na trati jsme dnes svedli několik soubojů- Podařilo se nám dostihnout a předjet auto před námi a pak jsem předjel další vůz. Poté nás předjel náš kamarád a my jsme mu to vrátili, takže to byl opravdu zábavný souboj," popsala Aliyyah Koloc sobotní následující dění.

Do posledního závodu seriálu, který se jeden začátkem prosince v Dubaji, si v čele veze před svým nejbližším pronásledovatelem náskok sedmi bodů. Pro Aliyyah Koloc bude finále Poháru FIA Středního východu v cross-country bajas zároveň poslední ostrou přípravou před premiérovým startem na Rallye Dakar, která startuje už 31. prosince.