Oba budou na lavičce k ruce Lukáši Pivodovi, jenž je trenérem Svitav. Šampionát, v němž Češi v nabité skupině narazí na Řecko, Litvu a Španělsko, se hraje od 13. do 19. července v litevské Klaipedě.

„Je to obrovská čest, beru to jako odměnu za svojí práci. Jsem rád, že se mi Lukáš Pivoda ozval, protože reprezentovat svou zem je to nejvíc, čeho můžeme dosáhnout,“ neskrýval nadšení Antonín Pištěcký. „Když jsem se o této možnosti dozvěděl, byl jsem strašně nadšený. To je nabídka, která se neodmítá,“ přiznal podobné pocity Šotnar. „Je to jen o stupínek níž, než áčková reprezentace, takže to beru jako obrovský úspěch,“ dodal.

Oba trenéři se shodli na tom, že to zvedne prestiž jejich klubů, zároveň se do Litvy těší a kvitují, že se mezi sebou znají. „Litva je basketbalová země, očekávám vyprodané zápasy, několik tisíc lidí, bude to basketbalový svátek,“ nechal se slyšet Pištěcký. „Tondu Pištěckého znám, byli jsme spolu na trenérském semináři, navíc Ústí a Litoměřice spolupracují,“ zmínil Šotnar. „S Lukášem Pivodou jsme se potkávali už zhruba před deseti lety v soutěži žáků když ještě trénoval Kroměříž, všichni tři spolu máme dobrý vztah,“ dodal, s čímž souhlasil i ústecký lodivod.

Oba si budou muset zvyknout na novou pozici asistenta. „Nevadí mi to, ačkoliv to pro mě bude nové. Jsem připraven být k ruce prakticky v čemkoliv. Ať už budu mít na starost skauting hráčů, individuální tréninky nebo něco jiného,“ řekl Pištěcký.

Oba se také mohou opřít zejména o podporu rodiny, neboť to není jen o samotném mistrovství, ale i přípravě na něj. „Samozřejmě jsem musel tuto nabídku komunikovat jak v klubu, tak doma, protože budu dva měsíce v kuse pryč. Mohu jen poděkovat rodině, že mi to umožní,“ řekl ústecký rodák. „Manželka mě podpořila, ví, že rodina a basketbal jsou pro mě priority. Je to pro mě možnost se posunout dál,“ doplnil Šotnar.