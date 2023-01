Jinak vše proběhlo podle plánu, Tatra 815 jela bez problémů. "Kamion funguje dobře, ale ujeli jsme jen pár kilometrů. Na testy to nestačí, ale kamion jede plynule a je vidět snížení hmotnosti," vysvětlil pilot, který závodí za Tatru Buggyra ZM Racing.

18letá debutantka Aliyyah Koloc měla velkou smůlu na technické problémy s Can-Am DV21 a skončila až na 43. pozici. "Prolog mi dnes úplně nevyšel. První část byla v pohodě, ale pak praskla nová hnací hřídel. Byla to velká smůla, protože jsem do cíle musel jet pomalu. Ztratil jsem hodně času, ale udělal jsem do cíle a zítra se pokusím o co nejlepší výsledek,“ vysvětlila nováček Dakaru své technické problémy

Příčiny potíží mladého závodníka popsal blíže šéf týmu Buggyra Martin Koloc. "Na čtvrtém kilometru Aliyyah zlomila kardan, pohon přední nápravy. Měla dvě možnosti. Buď zastavit, sundat kardan a pokračovat, což by byla ztráta 10 až 15 minut. Nebo zpomalit a jet tak, aby kardan nerozbije všechno kolem, dojela se ztrátou necelých dvou minut, což bylo lepší řešení a pro vývoj Dakaru to neznamená absolutně nic,“ řekl Koloc.



Šoltysův týmový kolega Jaroslav Valtr starší sice nedosáhl na ambice v top 10 a skončil jedenáctý, ale ani on neztratil dobrou náladu. "Dnes to nevyšlo tak dobře, jak jsme doufali," řekl Valtr. "Chtěl jsem jet bezpečně, nepřevrátit kamion. Nejsem opravdu šťastný, ale chtěl jsem dojet s kamionem do cíle. Chtěl jsem dojet do první desítky, což se nestalo, ale podařilo se." Zítra se budu bránit. Dnes jsem zůstal v mezích trati, což spousta mých soupeřů neudělala. Uvidíme, jestli dojde k dalším penalizacím a zamíchání v pořadí.“

Róbert Kasák, první slovenský jezdec za Buggyru na Dakaru, vylezl z Tatry s úsměvem na tváři. Prolog dokončil na 33. pozici. "Bylo to skvělé. Myslím si, že start Dakaru se nám povedl. Trať byla hodně těžká, protože po ní už jezdilo docela dost aut. I když pořadatelé říkali, že za jízdu mimo trať budou penalizace, tak jsme to zvládli." sami nás tam nasměrovali. Naše posádka spolupracuje dobře a od prvních kilometrů to vypadalo opravdu dobře,“ vysvětlil Kasák.

Josef Macháček, šestinásobný dakarský šampion a mentor Aliyyah Koloc, si první kilometry jubilejního Dakaru užil. "Byla to příjemná změna oproti jiným letům, dnešní prolog byla pořádná rallyová trať. Bylo to zábavné řídit, zvlášť v tomto voze. Časové rozdíly jsou minimální. Start prologové etapy na břehu Rudého moře je něco úžasného," dodal. “ vysvětlil s úsměvem doyen kategorie T3 - Light Prototypes.