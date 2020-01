Po dnu volna přichystali organizátoři Rallye Dakar pro závodníky nejdelší a zároveň nejrychlejší etapu letošního ročníku. Průběh 7. etapy poznamenala tragická nehoda portugalského motocyklisty Paula Goncalvese, který po těžkém pádu utrpěl vážná zranění a zemřel. Celý tým Buggyra Racing vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

Josef Macháček z Buggyry v dunách. | Foto: Buggyra

„Byla to hodně rychlá etapa, ale dun nebylo mnoho. V místě, kde měl nehodu Paulo Goncalves, to bylo hodně ošemetné,“ vzpomenul na tragickou událost motorkáře jezdec týmu Buggyra Racing Josef Macháček, který dojel s buginou do cíle na třináctém místě. Připsal si tak dosud nejlepší umístění na letošním Dakaru v Saúdské Arábii. „Technika nám funguje a rychlostně vidíme, že máme šanci bojovat o první desítku.“