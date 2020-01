Pátá etapa byla z pohledu ostrých kilometrů druhou nejkratší letošního Dakaru, ale na náročnosti soutěže se nic nemění. V těžkém písčitém terénu rostla spotřeba obou závodních speciálů a jezdci roudnické stáje Buggyra Racing to měli těsné. Martin Šoltys drží v celkové klasifikaci deváté místo a Josef Macháček se posunul o další tři pozice vzhůru.

Martin Šoltys z Buggyry. | Foto: Buggyra

Konečně přišla změna terénu a jezdci si mohli oddechnout. Kameny vystřídal dlouho očekávaný písek. „Etapa byla určitě lepší než včera. Bylo to hodně písčitý, do kopce a pak zase z kopce, takže taková centrifuga. Když jsme dojeli do cíle speciály, tak nám v nádrži zbývalo pouze padesát litrů nafty a s tím bychom do bivaku nedojeli. Naštěstí byla po cestě pumpa s naftu, a i když to bylo na hraně, dopadlo to dobře. Většinu času se jelo na plný plyn, auto dostalo pořádně zabrat, ale fungovalo skvěle,“ uvedl v cíli čtrnáctý Martin Šoltys.