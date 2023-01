Jaroslav Valtr pojal poslední etapu jako jeden dlouhý sprint. „Dnešní etapa byla strašně rychlá, pořád se jelo na plný plyn. Ze začátku jsme nechytili jeden bod. Tak jsme se na něj vykašlali, letěli dál a snažil se dojet Martina Macíka. Tatra je neuvěřitelná. Přijeli jsme do takových traviček a hrbolků, drželi jsme auto pod krkem. Jeli jsme pořád rovně. Tam jsme hodně stáhli. Byl to pěkný závod na spravení chuti po tom nešťastném předvčerejšku,“ uvedl pilot Tatry Phoenix.

„Jsem rád, že jsem Dakar dokončil, to je pro mě nejvíc. Zatím mám záporné skóre, tak jsem rád, že jsem v cíli. Jsem šťastný, asi bych brečel, tak se musím krotit,“ dodal emotivně člen týmu Tatra Buggyra ZM Racing.

Radost z dokončené soutěže neskrýval ani jeho týmový kolega Martin Šoltys: „Všechno jsme podřídili tomu, abychom byli v cíli, dojeli Dakar a dobře dopadli. Letošní ročník byl určitě nejtěžší z těch, které se jely v Saúdské Arábii. A taky nejdelší. Jsem rád, že to naše Tatra, kterou jsme dali na poslední chvíli dohromady a do níž jsme do typově starého základu implementovali celou řadu nových věcí, dotáhla až do konce a že celou soutěž vydržela. Hodně rádoby expertů nám nedávalo velké šance.“

Zároveň také složil hold mechanikům Buggyry. „Taky jsem rád, že se kolem auta vytvořil perfektní tým mechaniků, kteří byli schopní Tatru udržet po celý Dakar pohromadě. Na Dakaru mají problémy všichni, jen je někdo přizná, a někdo ne. Díky mechanikům jsme to dotáhli až do konce a za to jim patří velký dík,“ řekl Martin Šoltys s dojetím v hlase.

Pak ještě stručně popsal závěrečnou dakarskou etapu se 135 km dlouhou erzetou. „Dnešní etapa byla navigačně zrádná. Hned po startu byly dva body za sebou, hodně lidí se tam vracelo. Jeli jsme tak, abychom dojeli do cíle. Máme velký náskok, tak nebyla potřeba jančit,“ řekl pilot Tatry 815.

Radost bylo možné vyčíst i z tváře Róberta Kasáka. „Jsme v cíli, není co dodat. Nemám slov. V poslední etapě jsme si trošku zazávodili. Dovézt celou posádku až do posledních metrů Dakaru je velká zodpovědnost. Zdolat tak těžkou soutěž je velkým vítězstvím pro každého. Tatra to celou dobu zvládla výborně, ale naše tělesné schránky ne. Měli jsme celou dobu problém, že jsme netrénovali, takže začátek byl pomalý. Ale přesto přes to všechno je náš výsledek super. Argentinské Dakary byly náročně, ale tenhle byl nejtěžší, jaký jsem zatím absolvoval,“ přiznal jezdec týmu Tatra Buggyra Slovakia.

Josef Macháček neskrýval po poslední etapě nadšení z trati i ze svého speciálu Buggyra Can-Am DV 21. „Dvacátý Dakar, čtvrtý dojetý u Buggyry. Všechny, co jsem startoval s Can-Amem, jsem i dojel. Poslední etapa měla být překrásná podél moře, ale počasí z toho udělalo jedno velké bahniště. S navigátorem Davidem Schovánkem se mi jelo skvěle. Nastoupil na poslední chvíli, ale záhy ukázal, že si s navigaci opravdu rozumí a já mohl jet v klídku. Technické závody k tomuhle sportu patří. Je to padesát člověk a padesát procent technika,“ vysvětlil jezdec závodící v barvách Buggyra ZM Academy.

65letého závodníka asi nejvíc překvapila jeho vlastní kondice. „Luxus, který nám Buggyra poskytuje, co se týče spaní, komfortu a zabezpečení, nám umožňuje, že se můžeme plně soustředit na závodění. Jsme úplně odpočinutí. Klidně bych si dal Dakar zase zpátky,“ pochválil zázemí Buggyry.

18letá debutantka Aliyyah Koloc bohužel cíl svého premiérového startu na Rally Dakar neviděla. Pořadatelé ji kvůli zdržení nepustili na start závěrečného rychlostního testu. „Všichni pracovali na Can-Amu celou noc, nikdo nešel spát. Některé věci se dodělávaly ještě na přejezdu. Byl to důsledek včerejších technických trablů. Je však jasné, že když všechno funguje jak má, je schopná jet ve špičce a sbírala zkušenosti. Je to základ pro další starty,“ uvedl šéf Buggyry Martin Koloc.