Macháček se pohybuje na pomezí první a druhé desítky. „Jsem spokojený. Dá útočit nebo spíše čekat na to, že ti vepředu se budou prát o vítězství nebo o bednu a udělají nějaké chyby. My máme dva úkoly - zajet dobrý Dakar a dotáhnout celý tým do cíle,“ podotkl Macháček.

Buggyra zažila drama na Dakaru, Aliyyah Koloc otočila speciál přes střechu

Šestinásobný vítěz Dakaru měl původně letos na startu chybět. Tým plánoval, že bude působit jako mentor dcer šéfa týmu Martina Koloce Yasmeen a Aliyyah. Yasmeen ale ze zdravotních důvodů musela účast odvolat, a tak do jedné z buggyn usedl Macháček.

„Kdybych seděl v doprovodném autě, tak by to byla role, která by mi moc neseděla. Samozřejmě by to ale byla nová zkušenost. Viděl bych Dakar z jiného pohledu," přiznal Macháček. „Patřím za volant, je to krásná projížďka. S novým navigátorem se mi jede dobře a i tím, že už je to čtvrtý Dakar v této buggyně a víme, že vše funguje, jak má, tak si to užívám,“ řekl pilot, jehož premiérově naviguje David Schovánek.

Šoltys a Aliyyah Koloc se naháněli, Valtr by nejraději místo volna dál závodil

I v závodě občas „kryje" záda Aliyyah, která na Dakaru startuje poprvé. Poté, co nedokončila druhou etapu, pokračuje už mimo hlavní klasifikaci a sbírá zkušenosti. „Je velká škoda, že vypadla z hlavního závodu. Určitě na to má. Jel jsem za ní několikrát, stínuju ji a vidím tu nebojácnost. Odvahu v dunách. Hlavně je vidět, že určité věci už má zažité i v tomhle věku,“ ocenil Macháček osmnáctiletou týmovou kolegyni.