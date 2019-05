Lovosice – Nevydařenou sezonu zakončí extraligoví házenkáři Lovosic soubojem s Frýdkem-Místkem. Lepší z dvojzápasu obsadí 7. místo.

Play off: Lovosice - Plzeň | Foto: Deník / Karel Pech

„Rádi bychom v posledních dvou zápasech ukázali, že házenou hrát umíme, a to hlavně na venkovním hřišti. Samozřejmě že půjdeme za vítězstvím v obou duelech. Máme bohužel problém udržet konstantní herní projev po celých šedesát minut. To se projevilo i v zápase v Kopřivnici, kde jsme měli utkání 45 minut pod kontrolou a soupeři jej v posledních deseti minutách darovali. Na tom pracujeme, aby se nám to proti Frýdku-Místku nestalo,“ uvedl kouč Lovců Pavel Farář.