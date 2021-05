Byla to úspěšná éra. Během pěti let slavili dvě stříbra a jeden bronz. Poslední extraligová medaile je ale už pořádně zaprášená. Před šesti lety padli lovosičtí házenkáři ve finále – a od té doby to s nimi šlo z kopce. Letos se Lovci vrátili na výsluní, a přestože historické zlato jim stále uniká, na dosah mají placku bronzovou. V cestě za kýženou medailí jim stojí pražská Dukla. Série s největším rivalem vypukne v sobotu.

„Chceme končit vítězně, takže chceme bronz,“ hlásí ikona klubu Jiří Motl, který byl u všech medailových úspěchů Lovosic. Jen mistrovský titul mu stále chybí. Věří ale, že pohár brzo zvedne nad hlavu.

S útokem na finále to nevyšlo, s jak velkým odhodláním půjdete do bitvy o bronz s Duklou?

Chceme končit vítězně – a když vyhrajeme poslední zápas sezony, tak budeme mít bronzovou medaili. I když stále převládá zklamání z nepostupu do finále, tak ale po dlouhé době zase bojujeme o medaile. Chceme ten bronz získat.

Jak velké je to zklamání po vyřazení v semifinále od Karviné. Měli jste to dobře rozehrané…

Nejvíc nás mrzí domácí zápas, kdybychom vyhráli a vedli 2:0, tak by to Karviná měla o dost těžší. Je to škoda. Kdybychom to utkání zvládli, tak si myslím, že by nás finále neminulo. Teď ale hledíme na boj o bronzové medaile.

Dukla je váš věčný rival v bojích o medaile. Kdo komu má víc co vracet?

(Smích) No, nevím, ten poměr je asi stejný. Je to jako derby, má to správný náboj. Série bude i o emocích, nebudou to poklidné zápasy. Bude se hrát v plném tempu.

V brance Dukly stojí fantom Tomáš Petržela, nejlepší gólman v extralize. Je to pro vás jako střelce velký strašák?

Tomáš má velké zkušenosti. Bylo vidět, že Duklu v semifinále s Plzní mnohokrát podržel. Bude záležet i na našich gólmanech, od toho se bude odvíjet, kdo bude v sérii úspěšnější. Pokud bude kvalitní obrana, zachytá gólman a nebudeme dělat zbytečné chyby v útoku, tak máme šanci uspět.

Vybaví se vám ještě vzpomínky na poslední medaili? Od stříbra uteklo šest let…

Polední medaile byla v roce 2015, ve finále jsme prohráli s Plzní. Pak jsme dvakrát bojovali se Zubřím o bronz, ale vždy jsme byli neúspěšní. Chceme to po šesti letech dotáhnout zase na bednu.

Býval jste nejlepším střelcem extraligy, letos tým táhnou hlavně Johnsonem (165) a Trkovským (161). Ulevilo se vám, že tíha zodpovědnosti ze střílení gólů už neleží jen na vás?

Já pořád rád střílím, ale je lepší, když se góly rozprostřou na víc hráčů, než když vyniká jen jedna strana. Vidět jsou jen góly, ale jde taky o úspěšnost střelby. Na to potřeba dbát. Já jsem měl v semifinále špatnou úspěšnost, což mě mrzí. Kdybych si udržel standart, tak jsme mohli Karvinou v tom druhém zápase porazit. Celá sezona byla psychicky náročná, hned na začátku jsme stáli kvůli covidu, nevědělo se, co bude. Hledal jsem motivaci a docela dlouho mi to trvalo. Pak se na to nastartovalo a přišlo zranění. Nepamatuju si sezonu, kdy jsem se musel pětkrát rozjíždět a znovu se fyzicky se připravovat.

I v 36 letech máte stále skvělou formu a pořád vám to pálí, s 139 góly jste v Top 10 kanonýrů. Říkáte ale, že jste hledal motivaci, takže vás přepadly myšlenky na konec kariéry?

To ne, o konci kariéry neuvažuju. Nevím, jak to říct, aby to nevyznělo blbě. Bylo těžké se namotivovat na nadprůměrné výkony a ne jen na průměrné. Letošní sezona byla těžší psychicky než fyzicky. V některých zápasech to možná bylo vidět. Věřím, že úspěšně zvládne konec sezony a příští sezonu vystoupáme ještě o něco výš.

V Lovosicích jste několikrát vyhrál pohár, máte stříbrné a bronzové medaile, jen to zlato vám chybí. Plánujete, že skončíte budete mít titul?

Těším se na to, až jednou zvedneme mistrovský pohár nad hlavu. Současný kádr by měl zůstat stejný, mladí kluci, kteří s nám jsou třetí sezonu, tak díky play-off nabyli větší zkušenosti a v další sezoně by se to mělo ukázat.

Jiří Motl v Lovosicích:

2x stříbro v extralize (2011, 2015)

3x bronz v extralize (2006, 2007, 2014)

3x zlato v Českém poháru (2012, 2015, 2017)

2x nejlepší hráč extraligy (2011, 2012)

3x nejlepší střelec extraligy (2011, 2012, 2018)