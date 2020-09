Shodneme se, že minulá sezona se Lovcům moc nepovedla. Co udělat, aby ta současná byla lepší?

Podle mě byl jeden z hlavních problémů v hlavách hráčů. Protože řadu zápasů jsme měli dobře rozehraných a nezvládali jsme závěr nebo zlom utkání. Naše mužstvo je dobře poskládané. Jen jsme nezvládli zápasy, které jsme prostě zvládnout měli. Dost jsme se trápili i v koncovce.

Každý rok začínají Lovosice první zápas na zimním stadionu v rámci házenkářského festivalu. Jaký to je pocit hrát před zaplněným zimním stadionem?

Je to fantastický pocit. Je to neskutečné. Bohužel teď kvůli pandemii nemohla být návštěva jako třeba v minulých letech, což je velká škoda.

Kde byste si přál, aby letos Lovosice skončily?

Chceme do Lovosic vrátit boj o medaile.

K tomu by mohlo pomoci i složení nové trenérské dvojice Roman Jelínek a Jan Landa. Myslíte, že bude fungovat?

Určitě, mají to skvěle rozděleno. Roman vede útok a podobné věci. Honza zase obranu a věci kolem ní. Kenny (Jan Landa) nás bude víc burcovat, to Roman bude na všechno koukat s klidem, vždy nám potom řekne co a jak.

Roman Jelínek je váš bývalý spoluhráč. Bude mít u Vás autoritu jako kouč?

Já jsem o trošku starší než Roman, takže si myslím, že budeme spíš takový kolegové.

Pomoci by vám tradičně mohli i fanoušci, kteří jsou v Lovosicích fantastičtí…

Jsou skvělí, jezdí s námi i ven a my ji to musíme na hřišti vracet, zaslouží si to.

Spolu s Jiřím Motlem jste u nich jedním z nejoblíbenějších hráčů, co na to říkáte?

Moc hezky se to poslouchá. (smích)

Lovosice jsou pro vás prý srdcovou záležitostí…

Vyrůstal jsem tu a stále zde žiji, takže se to tak dá říct.

Patříte ke zkušenějším hráčům, pomáháte mladým?

My starší musíme mladým pomoc. Teď se asi snažím nejvíc pomáhat Honzovi Kupovi.

Pojďme si připomenout vaše působení v Brně. Jsou vzpomínky?

První tři měsíce byly super, ale pak nám sponzor řekl, že nejsou peníze. Takže jsme to různě lepili.

Hrál jste také za pražskou Duklu…

Každý, kdo chce hrát házenou, chce hrát za Duklu Praha, za největší klub v Česku.

Myslíte, že se dá pro propagaci házené udělat víc?

Každý úspěch házené by se měl víc mediálně prodat.

Roman Jelínek nedávno řekl, že házená potřebuje úspěch, jako měli třeba basketbalisté. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Určitě, musíme doufat, že reprezentace udělá nějaký úspěch, pak se to musí rozšířit v médiích.

Co váš syn a házená?

Můj syn Šimon hraje fotbal a závodně plave. Budu rád ,když bude sportovat.

AUTOR: JAKUB VÍTEK

JIŘÍ BOUČEK

ROČNÍK: 1983

ČÍSLO DRESU: 10

POST: Spojka

KARIÉRA: Lovosice, Dukla Praha, Házená Brno, Pirna

ÚSPĚCHY: 1x stříbro Dukla Praha, 2x bronz Lovosice, mistrovství Evropy juniorů Polsko, výhra Českého poháru.