Házenkářka DHK Baník Most Petra Maňáková a předsedkyně klubu Pavla Chotěborská převzaly cenu za Nejúspěšnější sportovce za měsíc září.

Mostecká hráčka Petra Maňáková s primátorem Mostu Janem Paparegou. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Mostečtí Černí andělé v tomto měsíci vyhráli anketu, kterou pořádá Česká unie sportu společně s Deníkem. Zasloužili se o to historickým postupem do vrcholné Ligy mistrů. S primátorem Mostu Janem Paparegou si třásli rukama v době, kdy zbytek týmu byl na cestě do Hodonína k dalšímu zápasu v nejvyšší česko - slovenské soutěži. „Pro klub i město je to historická věc, že si můžeme zahrát Ligu mistrů. Navíc jsme také ukázaly, že nejsme jen do počtu a hned v prvním zápase dokázaly vyhrát ve Slovinsku,“ řekla Chotěborská.