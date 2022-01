Po dvou pátých místech si chilský pilot ve službách Buggyry Ignacio Casale nejspíše řekl, že když člověk nemůže, musí přidat a výsledkem bylo skvělé čtvrté místo. Zároveň se jedná o nejlepší dakarský výsledek v kategorii kamiónů v Saudské Arábii!

Desátá etapa Vadí ad – Davasír – Biša (757 km/374 km) byla především o rychlosti a schopnosti navigátorů nezamotat se na některé ze snad tisíců křižovatek, které charakterizují Dakar na území ropou nasáklého království.

ZÁBAVNÁ ETAPA

Dakarský veterán Josef Macháček se na pětaosmdesátém kilometru nacházel na třiadvacátém místě, postupně však zrychloval, nakonec z toho byl v cíli osmý nejrychlejší čas a potvrzení průběžného sedmého místa.

„Docela dlouhá etapa s rychlými planinami na úvod. Pak nás pořadatel poslal do hor, trať vedla vysušeným korytem řeky, bylo do docela zábavné. Konec etapy byl o spoustě prachu a kamení. Naštěstí jsme nedělali pneumatiky, nicméně opět odešel na jinak dokonale fungujícím Can-Amu řemen. Je to tak trochu rébus,“ shrnul Josef Macháček průběh etapy.

KAMAZŮM NA DOSTŘEL

Ignacio Casale poté, co včera vyřešil mimořádně elegantně a šarmantně kauzu, jak se nakonec ukázalo neexistující blokace Martina Macíka, rozjel etapu ve velkém stylu. Ještě na 231 kilometru držel třetí pozici, nakonec skončil čtvrtý, když za sebou nechal Kamaz Antona Šibalova. „V kamiónu jsem nikdy na Dakaru nezávodil, ani to nehodlám zkoušet, nicméně hodnotím to jako skvělý konzistentní výkon a příslib do dalších závodů. A ještě jednou bych chtěl poděkovat především mechanikům, kteří zachránili Dakar, který se zdál být spřed týdnem skoro ztracený,“ konstatoval týmový šéf Martin Koloc.

Podle Ignacia Casaleho se jednalo o pohodovou a tradičně rychlou etapu. „Bojovali jsme s Macíkem a Šibalovem, ukázalo se, že s Kamazy se dá závodit jako rovný s rovným, byli jsme hodně blízko prvním stupňům vítězů. Ale co není, může být. Zajímají mě data, jak ukazuje výsledek, profil trati totiž nejspíše Tatře hodně vyhovoval,“ pravil trojnásobný šampión v cíli.

„Až do stého kilometru jsme jeli na maximum 140 km/h, strašně moc se prášilo. Mimořádným motivačním prvkem je Kamaz na dohled, snad se z toho stane zvyk a bude ještě lépe. Vzhledem k trialové trati jsme museli dávat pozor na pneumatiky. Ve druhé polovině Dakaru se ukazuje, že máme na to držet krok s nejlepšími,“ doplnil Ignacia Tomáš Šikola.