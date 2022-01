Obhájce prvenství Josef Macháček nastoupil do nejdelší etapy s předsevzetím vylepšit postavení ze včerejška, což se mu přes pětadvacáté místo nakonec skutečně podařilo. O dramatické okamžiky však nebyla nouze.

FOTO: Dakar nabídl z pohledu Buggyry maximum, ale i záchranu šikovného Macháčka

„Na čtyřicátém kilometru, tedy víceméně po ujeté desetině, praskla poloosa, takže jsme jí „vycukli“ a dumali nad tím, zdali nepojedeme na dvě kola. Po neutralizaci jsme se ale s Pavlem dohodli, že vzhledem k těžkému terénu, půjdeme do výměny,“ vysvětloval Josef Macháček. „Posledních sto kilometrů jsme dojížděli za tmy v dunách, logicky jsme museli zvolnit. Doplatili jsme na problémy v předchozí etapě, startovali jsme ze zadních pozic. Povedl se nám jeden skok, kdy jsme skoro hodili Can – Am na střechu. Každopádně po masakru, který jsme viděli na trati, jsme rádi za cíl a možnost pokračovat.“

Mimochodem, o tom, proč lze kategorii LW Proto směle přirovnat k přesýpacím hodinám na houpačce, vypovídá celkové pořadí. Vítěz prologu a tří ze čtyř etap Quintero (USA) je totiž v důsledku jediného výpadku průběžně jedenatřicátý, když na průběžného lídra Lopeze Contarda (Chile) ztrácí šestnáct a půl hodiny, jeho ztráta na Josefa Macháčka pak činí hodně přes deset hodin.

Pro Ignacia Casaleho a tým Buggyra nešťastnou etapu ovládly jezdci továrního Kamaz ve složení Nikolajev, Šibalov, Sotnikov, naopak v poli poražených skončil Karginov. „Z toho, co vím, v hodně náročném terénu odletěl kámen, urazil olejovou hadici a kamión začal hořet. Šiky musel použít tři hasicí přístroje, aby oheň uhasil,“ vysvětloval ředitel komunikace Buggyry Jan Kalivoda pravděpodobné dění na trati. „Čekáme až kluci dorazí do bivaku a mechanici začnou pracovat na opravě kamionu. Chceme samozřejmě pokračovat, ale zatím neznáme rozsah poškození.“

Výsledkový servis: 4. etapa

T3 – Lehké prototypy: 1. Seth Quintero (USA/OT3) 4:25:13, 2. Gullieme De Mevius (Belgie/OT3) +7:50, 3. Lopez Contardo (Chile/Can-Am XRS) + 15:26… 25. Josef Macháček (Česko/Buggyra Can – Am) + 1:42:26

T5 - Kamióny: 1. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) 4:14:46, 2. Anton Šibalov (Rusko/Kamaz) + 3:35, 3. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) + 5:35



Průběžné pořadí po 4. etapě

T3 – Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo (Chile/Can – Am XRS) 16:08:33, 2. Sebastien Eriksson (Švédsko) +2:02:24, 3. Philippe Pinchedez (Francie/Can – Am T3RR)… 14. Macháček (Česko/ Buggyra Can – Am) + 4:54:05

T5 - Kamióny: 1. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) 15:02:53, 2. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) + 6.10, 3. Anton Shibalov (Rusko/Kamaz) + 25:05