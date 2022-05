Francouzský mladík Calvet začal novou sezonu ve velkém stylu. V Goodyear Cupu třikrát vystoupal na nejvyšší ze stupňů vítězů a k tomu přidal ještě jedno třetí místo. Ostřílený český pilot si veze z okruhu umístěného téměř na pobřeží Jaderského moře dvě pátá místa a dva nedokončené jízdy.

"Téo splnil úkol, je lídrem Goodyear Cupu. To je asi nejpříjemnější překvapení víkendu, protože jel mnohem lépe, než jsme čekali. Adamovi se tolik nedařilo, zažil snad nejhorší start do sezony. Ale jak ho znám, je to velký bojovník. Z té smůly se otřese, vrátí se ještě silnější a už v příštím závodě na Hungaoringu bude zase bojovat o nejvyšší příčky,“ je přesvědčen týmový manažer Fabien Calvet.

„Byl to celkově povedený víkend, i když je pořád co zlepšovat. Splnil jsem cíl a mám čtyři poháry z Goodyear Cupu. V celkovém pořadí by to mohlo být lepší, občas jsem se na trati trápil, ale sváděli jsme tu skutečně tuhé boje,“ uvedl 21letý Francouz, který vede Goodyer Cup s náskokem 18 bodů před Britem Breretonem. V celkovém pořadí mu patří dělená šestá příčka spolu s Adamem Lackem.

Nejblíže celkovým stupňům vítězů byl v poslední víkendové jízdě, v níž byl čtvrtý. „Startoval jsem z pole position. Měl jsem dobré tempo, ale udělal jsem hloupou chybu, kterou Sascha Lenz hned využil. Pak přišly dva docela tvrdé útoky od Jochena Hahna a Antonia Albaceteho. Ale to prostě patří k závodění,“ ví Téo Calvet.

Pokud by se měla inovovat česká přísloví, mohlo by se začít říkat „mít smůlu jako Lacko v Misanu“. A že jí evropský šampion z roku 2017 měl! Hned v prvním závodě pocítil, jak tvrdý je veterán Antonio Albacete. „S Albacetem jsme měli kontakt a sundal mi zadní pneumatiku. Posledních sedm kol jsem jel bez ní, takže nakonec to páté místo není špatné,“ vysvětlil Adam Lackosvé trable ústící v pátou pozici v cíli.

Ale v sobotu ještě mělo být hůř. Když se v handicapovém závodu potýkal s René Reinertem o vedení, přišel další smolný kontakt, který ale tentokrát znamenal konec. „Zahákli jsme se a tak hloupě, že mi jeho zadní nárazník ťukl do tyče řízení. Ta se kompletně ohnula a tím pro mě závod definitivně skončil. Auto přestalo zatáčet a jezdil jsem spíš offroad než okruhové závody,“ vysvětlil 37letý jezdec.

Také nedělní hlavní závod přinesl páté místo. A pak přišla i „tradiční“ dávka smůly. Lacko měl při startu závodu s otočeným pořadím v čele před sebou Iveco Andrého Kursima. Jenže Němec místo, aby po probliknutí zeleného světla zrychlil, začal zpomalovat. Takovému pohyblivému retardéru se nedalo na startovní rovince v Misanu vyhnout a přišel kontakt. Další následoval o několik kol později v tvrdém souboji o pozice a znamenal zase konečnou. „Adrému Kursimovi prasknul plynový pedál. Strašně jsem to do něj nakouřil, protože jsem nemohl uhnout. Tím se asi na nás nabalila veškerá smůla, protože jsem tam pak už jen lítal mezi všemi kamiony. Dopadlo to tak, že mi praskla přední pneumatika. S tím už se závodit nedá,“ prohodil Lacko.

Šampionát pokračuje 11. a 12. června druhým dílem na maďarském Hungaroringu.