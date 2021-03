Byla by blbost nemluvit o medaili, ví šéf lovosických házenkářů Srba

Ne že by to bylo přímo utrpení, ale v posledních dvou sezonách neměli pod Lovošem moc důvodů k radosti. Házenkáři Lovosic bojovali o to, aby se vůbec probojovali do play-off!

Extrenér a současný šéf lovosických házenkářů Vojtěch Srba. | Foto: Miroslav Vintrich

Teď konečně nastal zlom. Lovcům se povedlo zažehnout euforii ze začátku milénia, kdy během deseti let slavili dvě stříbra a tři bronzy. Po šesti letech od poslední medaile a taky finále to vypadá, že letos by to mohlo znovu cinknout. „Byla by blbost nemluvit o medaili, když jsme na třetím místě. Chceme hrát o medaile,“ hlásí ředitel lovosického klubu Vojtěch Srba. Z jeho hlasu je po dlouhé době cítit zase dobrá nálada. Aby ne. Nejenže si Lovci s velkým předstihem zajistili účast v play-off, pro vyřazovací boje mají navíc jistý flek v nejlepší čtyřce. „Oproti předchozím dvěma sezonám jsme si výkonnostně i výsledkově polepšili. Hlavně jsme spokojení s tím, že jsme si zajistili místo v první čtyřce,“ zdůrazňuje Srba. Tým tak překročil hlavní předsezonní plán. „Původní cíl byl skončit do šestého místa, ten jsme dvě kola před koncem základní části splnili a ještě ho překročili. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Sezona je vzhledem ke covidu nevyzpytatelná a stát se může cokoliv,“ uvědomuje si. Brankář je nebezpečná pozice, ale za ty roky už jsem si zvykl, culí se Hrdlička Přečíst článek › Za lovosickým povstáním stojí zkvalitnění týmu. „To jednoznačně. Tým posílili tři hotoví hráči, to je jeden faktor. Tím druhým je, že mladíci jako Kupa, Holubec, Trkovský a Hrdlička v bráně, na které se sázelo, jsou o rok vyzrálejší. A nemohou opomenout vedení týmu,“ poukazuje šéf na novou trenérskou dvojici Landa Jelínek. „Hned po prvním utkání jsme dostali stopku na dva týdny kvůli covidu. Ten výpadek byl nepříjemný a na startu sezony nás to ovlivnilo. Když pak přišel výsledkový nezdar a třikrát po sobě jsme doma ztratili, nepropadlo se skepsi. Tady se ukázala síla trenérské dvojice, nezmatkovalo se a nic neměnilo. Doufám, že to bude pokračovat a v nejdůležitější části sezony to zúročíme.“ Další proměna, která stojí za vypíchnutí? Rovnou polovinu z dvanácti výher urvali Lovci venku. V předchozích letech jev nevídaný. „Protrhli jsme ten neduh, který nás provázel dva roky. Někdy to bylo až komické, jak jsme venku dokázali ztratit vyhraný zápas. I letos jsme měli velké výkyvy, ale díky střelecké produktivitě, jsme zápasy dokázali dovést k vítězství,“ poukazuje Srba na fakt, že Lovosice nasázely ve 20 zápasech 602 gólů. Nikdo jich nemá víc! Velký podíl na tom má švédská posila Maximiliam Jonsson, ten propálil gólmany 104 střelami, přestože odehrál jen 14 utkání. „Max má zdravotní problémy, i teď je měsíc mimo hru. Ale do týmu přinesl nové věci, individuálně i silově je dobře vybavený,“ pochvaluje si super posilu. V Lovosicích si uvědomují, že ta nejtěžší část sezony teprve přijde. „Jenom postup do play-off nebyl cíl. Zatím je to jen dílčí úspěch a sezona se bude hodnotit až na konci. Všechno se bude odvíjet od toho, jestli přelezeme přes čtvrtfinále,“ má jasno Srba.

